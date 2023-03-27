持刀歹徒洗劫香港鐘表行 3分鐘搶走4000多萬元名表

遭搶的鐘表行在官網發布暫停營業訊息。（取自Rww Watch Company官網）

2023/03/27 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港尖沙咀一間販售二手名表的鐘表行（Rww Watch Company），25日下午遭偽裝成工人的持刀歹徒闖入，3分鐘搶走50支名表後搭上接應的汽車逃逸，店家損失價值逾千萬港幣名表，嚇到停止營業，港警全面搜捕4名搶匪。

綜合外媒報導，搶匪穿著橙色工地反光衣，其中2人戴工程帽，於25日下午3點多闖入鐘表行，當時黃姓老板與兩名店員正在招呼2名客人，歹徒突然亮刀威嚇，要求交出展示櫃鑰匙，一度打不開，還以廣東話喝令女店員打開。

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受害店員向警方供稱，搶嫌似乎熟門熟路，專挑櫃上昂貴名表，搜括49支勞力士及1支售價港幣58.6萬元的百達翡麗（Patek Philip）名表，損失逾千萬港幣（約新台幣4000萬元），最貴的一支為勞力士daytona 18k綠面腕表，售價高達港幣66萬元。

店員抱怨，歹徒得手後搭同夥的汽車逃離，老板追出去，並哀求路人協助報警，但大家都相當冷漠，只有1位路人拍下犯案車號，提供警方偵辦，結果是假車牌。搶嫌洗劫名表時也將女店員的手機一併帶走，警方根據手機定位追查，卻發現已遭丟棄。

警方通緝4名非華裔男子，年齡介於30至40歲，身高約1.7至1.8米，中等身材，犯案時穿著橙色背心、黑色上衣及黑色褲。

Rww Watch Company官網也發佈訊息「由於特別事故，本公司尖沙咀店、銅鑼灣店及旺角店將於星期日及星期一暫停營業。銅鑼灣店及旺角店星期二（28/03） 正常營業。」，尖沙咀店營業時間直至另行通知。

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