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    中國年輕人愛求神問佛 官媒餵毒雞湯反挨批

    中國年輕人最近興起到寺廟上香的風潮。圖為中國人到北京最大的藏傳佛教寺院雍和宮上香。（美聯社）

    中國年輕人最近興起到寺廟上香的風潮。圖為中國人到北京最大的藏傳佛教寺院雍和宮上香。（美聯社）

    2023/03/27 01:12

    〔國際新聞中心／綜合報導〕繼「內捲」和「躺平」之後，中國年輕人最近又被發現興起到寺廟上香的風潮，媒體指稱「在上班和上進之間，年輕人選擇了上香；在求人和求己之間，年輕人選擇了求佛」。網友慨嘆，年輕人愛到寺廟上香，「這是因為努力能夠改變的東西愈來愈少，學歷能夠帶來的變化愈來愈小」。

    綜合「澎湃新聞」、「新京報」和「星島日報」等中國和香港媒體報導，今年2月以來，預訂寺廟景點門票的人群中，90後（1990年代出生）、00後的年輕人佔比接近50％；據稱相較於2019年，網路各大社群平台「寺廟」的搜索量增加368倍。

    據報導，沉醉拜神上香的年輕人還會不惜高價，購買不同的佛珠手繩，甚至到不同寺廟求神問卜。去年中國國慶「十一」長假期間，年輕遊客擠爆北京戒台寺，而在中國社群平台「小紅書」上發布關於上香拜神的貼文，已成為一種「流量密碼」。

    對此，由中共北京市委宣傳部主管的「新京報」21日發表評論文章，批評年輕人不應該「不上課不上進只上香」，說教式地指稱年輕人若將生活希望寄託在神佛之上，顯然是「走偏了」，年輕人應該堅韌不拔、靠自己的努力一步步走向成功，「奮鬥才是青春的底色」。

    文章發表後，隨即遭到大批網友砲轟，當天還一度登上「微博」熱搜榜，被視為一碗「爹味十足」的「毒雞湯」。網友痛批該文以偏概全地將「上香」和「不上課不上進」劃上等號，將許願行為上升到「把自己的生活希望寄託在神佛之上」。

    據報導，中國社會競爭激烈、經濟現況不佳而導致的年輕人心理狀態，引發許多關注。繼「內捲」和「躺平」後，網路社群最近又興起「孔乙己文學」，年輕人自比為魯迅筆下窮酸潦倒又放不下讀書人身段的孔乙己，透過自嘲書寫對現狀表達不滿。

    孔乙己是魯迅1918年筆下的一個讀書人，他考不上秀才，又不會營生；不拖欠酒錢，卻偷書度日。孔乙己還堅持穿著又髒又破的長衫，因為長衫是讀書人身分的象徵。這可悲的知識分子形象，深深擊中許多中國年輕人的痛處，自嘲成了現代版孔乙己。

    「孔乙己文學」風潮的背後，反映出年輕人對現狀的普遍不滿，引發中共當局警覺，共青團中央和中央電視台相繼發表評論，試圖帶風向導回「正能量」，卻也引發大批網友怒轟央視根本搞不清楚「脫不下的孔乙己長衫」是什麼，強調年輕人不是不願意工作，而是就業情況太差，找不到好的工作。

    中國官方公布的數據顯示，2022年大專院校畢業生人數達到1076萬，規模首次突破千萬，創歷史新高。今年1至2月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.6％，但16至24歲的年輕人的失業率高達18.1％。許多大學畢業生在網路發文抱怨工作難找且薪資下降，高學歷被迫低就的實例更是層出不窮，愈來愈「內捲」。

    在中國社群平台「小紅書」上發布關於上香或拜神的貼文，據稱會成為「流量密碼」。（擷取自小紅書）

    在中國社群平台「小紅書」上發布關於上香或拜神的貼文，據稱會成為「流量密碼」。（擷取自小紅書）

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