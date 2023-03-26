約旦河西岸住宅失火 巴勒斯坦控「猶太恐怖份子」犯行

巴勒斯坦與以色列的爭議地區約旦河西岸一戶住家遭祝融肆虐，巴勒斯坦外交部指責此案由「猶太恐怖份子」所犯，以色列警方調查後稱此次火災可能是電線走火所致。（歐新社）

2023/03/26 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，巴勒斯坦與以色列的爭議地區約旦河西岸一戶住家遭祝融肆虐，巴勒斯坦外交部指責此案由「猶太恐怖份子」所犯，以色列警方稱此次火災是意外所致。

《路透》報導，約旦河西岸地區一戶住宅當地清晨發生火災，所幸房內未有人傷亡。屋主表示，當時被窗戶碎裂的聲音驚醒後發現房子失火，趕緊趁火勢尚未蔓延開來之時，與妻子和自己的4個小孩逃出來。現場目擊者指出，事發前幾分鐘看見有輛汽車在住宅附近，他認定車內駕駛是當地猶太人。

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巴勒斯坦外交部將此次約旦河地區的縱火案歸咎於「猶太恐怖分子」所致，而在事發後，以色列警方派人前往現場調查，隨後發聲明指出，火災「可能」是電線短路造成，並非蓄意縱火引起。

近日以巴衝突頻繁，上個月1名哈馬斯激進組織（Hamas）槍手在約旦河西岸地區攻擊1輛汽車，2名以色列人當場遇害，當地以色列團體事後縱火焚燒巴勒斯坦人的汽車、房屋，藉此展開報復行動，最終造成至少1名巴勒斯坦人喪命。昨（25日）2名以色列士兵於同樣地點駕車途中遭到槍擊而負傷，解放巴勒斯坦人民陣線（PFLP）當天立即發出聲明承認此次犯行是由組織成員所為，以色列軍方今（26日）表示，事發隔天在約旦河西岸的突襲行動中，已逮捕3名武裝分子嫌疑人。

據《路透》報導指出，以色列軍隊過去一年在約旦河西岸已逮捕數千人，殺害了250多名巴勒斯坦人，其中包括士兵與平民，而在這段時間內，共計有40多名以色列人和3名烏克蘭人在巴勒斯坦人的襲擊中喪命。

昨（25日）2名以色列士兵在約旦河西岸地區駕車途中遭槍擊而負傷，解放巴勒斯坦人民陣線（PFLP）立即承認此次犯行是由組織成員所為，以色列軍方今（26日）表示，已至當地近行突襲行動，並逮捕3名武裝分子嫌疑人。（法新社）

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