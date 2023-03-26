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    主人遭亂刀砍死 寵物鸚鵡不吃不喝「狂喊2字」 真凶曝光了！

    印度一名人妻身中14刀陳屍住宅，家裡財務也被洗劫一空。家屬發現在事發過後寵物鸚鵡不吃不喝，行為變得異常，不過當說到侄女「阿舒」（Ashu）的名字時，鸚鵡反應卻異常激動。經調查發現，阿舒竟果真是此謀殺案的殺人兇手。鸚鵡示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    印度一名人妻身中14刀陳屍住宅，家裡財務也被洗劫一空。家屬發現在事發過後寵物鸚鵡不吃不喝，行為變得異常，不過當說到侄女「阿舒」（Ashu）的名字時，鸚鵡反應卻異常激動。經調查發現，阿舒竟果真是此謀殺案的殺人兇手。鸚鵡示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    2023/03/26 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕印度一名人妻身中14刀陳屍住宅，家裡財物也被洗劫一空。家屬發現在事發過後寵物鸚鵡不吃不喝，行為變得異常，不過當說到侄子「阿舒」（Ashu）的名字時，鸚鵡反應卻異常激動，不斷重複尖叫著「阿舒！阿舒！」經調查發現，阿舒竟果真是此謀殺案的殺人兇手。歷經9年的審判，判決結果終於在本週出爐。

    綜合外媒報導，2014年2月20日，阿格拉新聞（Agra）總編輯維杰（Vijay Sharma）帶著孩子外出參加婚禮，晚上回家卻發現妻子與愛犬遭亂刀砍死，家裡也被洗劫一空。在事發過後，維杰發現寵物鸚鵡不吃不喝，行為變得異常，他認為鸚鵡可能目睹了這場謀殺，於是他在牠面前一一唸出嫌疑人的名字，當他說到侄女「阿舒」（Ashu）的名字時，鸚鵡反應變得異常激動，不斷重複尖叫著「阿舒！阿舒！」。

    維杰將此情況通知了警方，並要求他們審問阿舒，在隨後的審訊中，阿舒對犯罪事實供認不諱，表示因和朋友在死者家中偷竊時遭到撞見，於是她用刀刺了死者14刀，一旁的狗狗不斷吠叫，於是也向狗狗連刺9刀，一併殺害。

    歷經9年的審判，判決結果於本週出爐。阿舒與共犯皆被判處無期徒刑與7.2萬盧比（約新台幣2.6萬元）罰款。遺憾的是，寵物鸚鵡在案發半年後接著去世，維杰也於2020年11月去世。維杰的女兒妮維塔（Nivedita）表示，阿舒常常到家裡作客，甚至借住多年，因此得知現金、珠寶及貴重物品放在哪裡，且父母非常疼阿舒，甚至向她提供金援，幫助她得到MBA學位，沒想到她不知感恩，竟還計畫劫財謀殺。她表示家族對判決結果非常不滿，將持續向最高法院請願，要求向阿舒處以極刑。

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