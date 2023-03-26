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    談中國治理香港 曹興誠嘆：21世紀讓人難以置信的悲劇

    前聯電董事長曹興誠表示，中國治理香港是21世紀讓人難以置信的悲劇，希望這個悲劇絕對不會發生在寶島台灣。（資料照）

    前聯電董事長曹興誠表示，中國治理香港是21世紀讓人難以置信的悲劇，希望這個悲劇絕對不會發生在寶島台灣。（資料照）

    2023/03/26 13:46

    〔即時新聞／綜合報導〕英國最後1任香港總督彭定康的《香港日記》於台灣出版，前聯電董事長曹興誠特地為此書作序，他回憶起1997年香港「回歸」中國時，雙方的發言就顯示出中英雙方文明的巨大差距，再加上這26年來中國對香港的統治，讓他不禁感嘆「這是21世紀讓人難以置信的悲劇，希望這個悲劇絕對不會發生在寶島台灣。」

    曹興誠在臉書表示，在香港回歸典禮上，英國查爾斯王子（現任英國國王）於致詞中強調治理香港的「責任」即將結束，用「責任」一詞代表主權在民，政府只是公僕。

    相較之下，江澤民卻直指這是「中華民族的盛事」、「世界和平和正義事業的勝利」，從中可以看到江著重在民族主義並將收回香港看作勝利，無疑充滿征服者的權力傲慢。

    曹興誠說，見證香港主權移交的彭定康在發言時強調「香港人將會治理香港」，江澤民也承諾香港依照《基本法》享有行政權、立法權、獨立司法權、最終審判權，香港居民同樣擁有各項權利和自由，之後將循序漸進發展出適合香港的民主制度。

    然而，在26年之後的今天回望，不難發現江澤民完全是公然撒謊，中國共產黨野蠻地違反50年不變的承諾，強行推動港版國安法並指派警察頭子為特首，將香港變成隨時會遭警察監控的文明落後地區。

    曹興誠透露，2019年他在香港住過大半年，親眼看見當地民眾反送中的英勇抗爭，也看到中共種種野蠻的行為，因此他決定從此不再進入中共管轄區域，回台灣做吹哨人警告台灣同胞，對中共千萬不可存有任何幻想。

    曹興誠說，江澤民當年在香港主權移交典禮上所謂「香港同胞從此成為祖國這塊土地上真正的主人」，如今來看已成為笑柄。曹興誠接著感嘆，英國人花費150年孕育出來具有高度文明的東方之珠，在1997年7月1日之後被中國千年來沒長進的專制政權吞併，「這是21世紀讓人難以置信的悲劇，希望這個悲劇絕對不會發生在寶島台灣。」

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