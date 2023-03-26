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    感染輕度肺炎 巴西總統魯拉取消訪中

    2023/03/26 01:30

    〔中央社〕原定下週對中國進行國是訪問的巴西總統魯拉日前確診輕度肺炎。總統府今天宣布，魯拉已因健康因素取消備受矚目的中國之 行，原訂27日至31日的訪問將於日後重新安排。

    路透社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的發言人表示，臨床診斷結果顯示，他罹患A型流感引發的細菌性和病毒性支氣管性肺炎（bronchopneumonia），並已開始接受治療。

    發言人指出，「儘管症狀已有改善，但總統的醫療部門仍建議延後中國之旅，直至病毒傳播週期結束為止。」

    巴西政府已將出訪延後的消息告知中國當局，並計劃重新安排國是訪問時間。

    魯拉原定今天啟程。他被診斷出患有肺炎後，隨即將啟程日期延後至26日。

    根據原訂計畫，魯拉中國行的主要活動是28日將與中國國家主席習近平會面。

    巴西總統府發言人畢門達（Paulo Pimenta）先前表示，魯拉23日晚間在聖保羅敘利亞黎巴嫩醫院做檢查時確定感染輕度肺炎，隨後返回首都巴西利亞。

    魯拉曾於2011年罹患喉癌，經過手術和放化療及一系列檢查後，負責總統健康的醫療團隊於隔年宣布魯拉痊癒，但一直關注可能會影響呼吸道的疾病。

    由於中國是巴西最大的貿易夥伴，魯拉此行旨在鞏固雙邊關係，擴大在中國銷售的巴西產品範圍；巴西代表團則將由部長、國會議員和企業家等200多人組成。1120326

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