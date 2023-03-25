BBC：新冠病毒的「起源」新進展 與貍有關

武漢華南海鮮市場，一直被視為武漢肺炎疫情的爆發源頭。（美聯社）

2023/03/25 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕一組科學家聲稱，現在有「最佳證據」，可能可以去證明導致武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）病毒是如何傳播給人類的。

根據英國《BBC》 報導，這是對21世紀以來最嚴重流行病的最新研究轉折點。最近的分析指出，特定物種可能是該病毒的動物來源。該分析基於3年前從武漢華南海鮮市場收集的證據，該市場一直是最初爆發的焦點。

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在2020年初，當武漢肺炎還是一種神秘疾病時，中國疾病預防控制中心（CCDC）從市場上採集了樣本。這些樣本中包含的遺傳訊息，最近才被簡單地公開，使一組研究人員能夠對其進行解碼，並指出貍（racoon dog）可能是疾病傳播到人類的「中間宿主」。

但在對爆發源頭的混亂搜索中，市場早已關閉，且任何有關動物的商品都被銷毀，研究人員仍然沒有確切的證據可以證實。而中國疾病預防控制中心延遲3年才公布這一關鍵數據的行為，被一些外界科學家形容為「可恥」。

研究結果發表時，有跡象表明「實驗室洩漏理論」在美國調查中正取得進展。這些新數據可以為調查疫情源頭提供更多線索，但追蹤這些線索將會變得很複雜。尋找證據本身已經變得高度政治化，且往往令人極度不愉快。雖然這為病毒出現在野生動物中，並在市場上傳播給人類的理論提供了依據，但另一種理論則側重於武漢病毒研究所可能是「實驗室洩漏」造成（病毒從實驗室洩漏出來）。

據調查，貍（racoon dog）可能是疾病傳播到人類的「中間宿主」。（示意圖，圖取自歐新社）

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