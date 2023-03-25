軍情動態》美E-3G預警機「大象漫步」 展示戰略保存訓練

2009年8月參與紅旗軍演的E-3哨兵空中預警機。（取自：美國空軍）

2023/03/25 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕美空軍552空中管制聯隊於3月21日在奧克拉荷馬州空軍基地舉行操演，讓E-3G預警機機隊「大象漫步」，所謂的「大象漫步」也就是所有飛機以最具效率的方式集結，以極為靠近的距離同時移動，並且快速起飛，通常適用於需要同時起飛大量戰機的緊急時刻，此技術需要長期訓練和各組員默契，因此同時也是一種軍事實力的展現。

所謂的「大象漫步」也就是所有飛機以最具效率的方式集結，以及為靠近的距離同時移動，並且快速起飛，通常適用於需要同時起飛大量戰機的緊急時刻，此技術需要長期訓練和各組員默契，因此同時也是一種軍事實力的展現。（取自：美國空軍）

根據外電報導，美國近期多發颶風、龍捲風等天然災害，對於操作高精密且具有相當重要監控、任務管制的空軍預警機來說，這些突發天災甚至可能造成戰略層級的破壞，對美國國防來說會造成長期的嚴重影響，而此次演訓也是要驗證機組人員、地面人員等不同單位知悉在極端氣候發生時如何安全將機隊快速撤離以避免損失。

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美國空軍E-3空中預警機於 1970 年代開始在美國空軍服役，使用波音707機身作為載體。機組人員能夠通過飛機的各種被監測系統和雷達功能進行目標探測、追踪和監視，並為友軍飛機提供預警和空中管制。（取自：美國國防部）

E-3空中預警機於 1970 年代開始在美國空軍服役，使用波音707機身作為載體。機組人員能夠通過飛機的各種監測系統和雷達功能進行目標探測、追踪和監視，並為友軍飛機提供預警和空中管制。最標誌性的裝備，E-3系列的空中預警機在機身上方中配備了一個大型旋轉雷達，其探測範圍超過 250 英里（375.5 公里）。最新的E-3版本，也是這次「大象漫步」的主角，即是具有 Block 40/45 升級功能的E-3G。

然而E-3空中預警機的使用也達到了一定的年限，即使直到近期二月的偵察氣球擊落任務依然有E-3執行任務的身影，但大幅降低的妥善率加上逐漸喪失優勢的科技，已使得美國空軍試圖慢慢汰除該型機體，並簽訂下一代的空中預警機E-7以補足空軍空中預警、管制任務能量。

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