人口走私集團招攬客戶 TikTok成廣告平台

熱門影音分享軟體TikTok出現人口走私集團的廣告。（美聯社）

2023/03/23 20:16

〔中央社〕熱門影音分享軟體TikTok上的一張照片，可以看到在一群身穿迷彩服的人想和墨西哥沙漠夜色中陰暗植被融為一體。這張照片並非網紅上傳的探險假期打卡照，而是人口走私集團的廣告。

擅長使用科技產品的犯罪組織利用TikTok招攬客戶，對致力打擊區域移民危機的美國和墨西哥當局構成日益嚴重的挑戰。

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TikTok上寫道：「本週末出發，有意穿越到美國的墨西哥民眾，請留言。」

另一個帳號則提供從墨西哥邊境暴力肆虐的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）前往美國的服務，該帳號上傳一張行駛於河流中的充氣船、船上有未成年人的照片。

上頭寫著：「我們也帶孩童和家庭穿越。」

根據法新社的一項調查，中南美州地區有數十個類似的帳號，包括在瓜地馬拉、哥倫比亞和厄瓜多等國家。

當中一個帳號使用#人口走私分子（pollero）主題標籤。這個帳號提供汽車駕駛在美國西南部的亞利桑那一份「安全工作」，薪資高達1萬50000美元。

上頭以英文寫著：「假如你有一輛車，想輕鬆賺錢，留言給我。」

由於TikTok禁止「宣傳和促進犯罪活動」，這些廣告違反TikTok的官方規定。

TikTok發言人告訴法新社：「保障我們社群的安全是我們的責任，我們對此非常重視。」

「我們不容許宣傳包括人口販運在內的人口剝削活動。」

根據TikTok，該公司2022年第3季主動移除了82%和犯罪行為有關的影音內容。

TikTok隸屬於北京字節跳動，為避免在美國被禁的命令，TikTok執行長周受資今天將出席美國國會聽證會。

根據提交眾院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）的書面證詞，周受資將告訴國會議員：「TikTok從來沒有和中國政府分享，或是被要求和中國政府分享美國用戶數據。即便有人提出這樣的要求，TikTok也不會理會。」

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