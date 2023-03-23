烏干達議會通過最極端反LGBTQ法案 白宮：令人擔憂

烏干達議會21日通過的反同法案，將LGBTQ族群認定為罪犯，當局將有權予以打擊。圖為2014年8月9日，1名烏干達同志遊行的參與者。（美聯社）

2023/03/23 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）22日指出，烏干達（Uganda）議會21日通過的反同性戀法案令人擔憂，是全球迄今為止針對LGBTQ社群採取的最極端行動。

綜合外媒報導，白宮發言人尚皮耶22日表示，美國對烏干達的反同性戀法案深感憂慮，稱這將阻礙該國旅遊、經濟方面的投資，並損害烏干達的聲譽。

請繼續往下閱讀...

烏干達議會21日通過的反同法案，將LGBTQ族群認定為罪犯，當局將有權予以打擊。此前，烏干達LGBTQ社群已面臨包含法律歧視、暴力威脅等困境。

尚皮耶強調：「任何人都不應該因為他們是誰、或他們愛誰，而受到攻擊、監禁或殺害」。烏國議會批准的版本中，觸犯「加重同性戀罪」將被判處死刑。「加重同性戀罪」為涉及愛滋病毒感染者、未成年人和其他弱勢群體的性關係案件。

根據該法案，定義模糊的「同性戀罪」可被判處無期徒刑，與該國殖民時代刑法「違反自然秩序性行為」的刑責相當。

此外，遭宣判「企圖加重同性戀罪」的嫌疑人，最高可判處14年有期徒刑；而「企圖同性戀罪」最高則可判處10年有期徒刑。

目前，非洲54個國家中，約有30多國將LGBTQ族群視為罪犯。LGBTQ是女同性戀者（Lesbian）、男同性戀者（Gay）、雙性戀者（Bisexual）、跨性別者（Transgender）與性別存疑者（Questioning）的首字母縮略字。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法