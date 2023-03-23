德國警方突襲極右叛變組織 1特警遭槍擊負傷

德國檢察官22日表示，1名特警在突襲行動中遭到槍擊。圖為去年12月7日，特警隊圍捕帝國公民運動的值勤畫面。（路透）

2023/03/23 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕德國檢察官22日表示，1名德國特警在突襲行動中遭到槍擊，案件與極右翼組織帝國公民運動（Reichsbürger）有關，該組織曾密謀顛覆德國政府。

據《路透》報導，德國檢察官表示，該國鄰近司徒加特（Stuttgart）的南部城市羅伊特林根（Reutlingen）日前發生槍擊事件，嫌疑人馬庫斯（Markus L.）因涉嫌謀殺未遂、嚴重身體傷害罪，已被當局拘留。

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檢察官指出，突襲行動在德國境內8個州、瑞士分頭進行，針對5名參與帝國公民運動的嫌疑人，及另外14名與案情相關人證。

馬庫斯最初僅被視為證人，特警隊進入他的公寓並向其表明身份，「他們在客廳與馬庫斯遭遇，他手持大口徑槍械瞄準其中1位員警，並無視警方『放下武器』的要求」。雙方隨即交火，1名警察的手臂因此中彈受傷。

被搜查的嫌疑人和證人中，有多人任職於德國安全部門。帝國公民運動始終拒絕承認德意志聯邦共和國是合法政府，是一奉行反憲法主義、歷史修正主義的德國極右翼政治團體。

去年12月7日，德國警方發動突襲行動，重挫了帝國公民運動。該組織去年底試圖發動暴力政變，扶持羅伊斯家族後裔、海因里希十三世（Heinrich XIII）為國家領導人。

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