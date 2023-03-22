譴責白俄羅斯政治審判迫害異議人士 聯合國提出最新報告

聯合國人權事務高級專員公署最新報告詳述白俄羅斯當局對總統盧卡申科（見圖）的政敵和批評者，如何採取暴力和鎮壓。（法新社檔案照）

2023/03/22 23:43

〔中央社〕聯合國今天對白俄羅斯內部不斷加強鎮壓表示憂心，並譴責白俄羅斯對記者、反對派人物和活躍人士等作出的嚴厲判決帶有「政治動機」。

《法新社》報導，聯合國人權事務副高級專員納希夫（Nada Al Nashif）對白俄羅斯作出的「嚴格和過度判決」加以譴責。

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她在聯合國人權理事會表示，她有「合理原因認為，（那些判決）有政治動機」，並提出了人權事務高級專員公署有關白俄羅斯的最新報告，詳述白俄當局對總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的政敵和批評者如何採取暴力和鎮壓行動。

納希夫在人權理事會說：「記錄中的某些違反人權行為可能會惡化成違反人道罪。」白俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表貝爾斯卡雅（Larysa Belskaya）則嚴厲抨擊這項「有偏見的報告」。

中國和俄羅斯率先呼籲，停止干預白俄羅斯內部事務，但許多國家還是呼應了納希夫的憂慮。

美國代表艾略特（Patrick Elliot）說明「被迫流亡的大批白俄羅斯人民受到的騷擾與恫嚇，包括在當事人缺席的情況下進行政治審判」。

波蘭代表也對白俄羅斯的「荒謬判決」加以批評。

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