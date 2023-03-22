為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    譴責白俄羅斯政治審判迫害異議人士 聯合國提出最新報告

    聯合國人權事務高級專員公署最新報告詳述白俄羅斯當局對總統盧卡申科（見圖）的政敵和批評者，如何採取暴力和鎮壓。（法新社檔案照）

    聯合國人權事務高級專員公署最新報告詳述白俄羅斯當局對總統盧卡申科（見圖）的政敵和批評者，如何採取暴力和鎮壓。（法新社檔案照）

    2023/03/22 23:43

    〔中央社〕聯合國今天對白俄羅斯內部不斷加強鎮壓表示憂心，並譴責白俄羅斯對記者、反對派人物和活躍人士等作出的嚴厲判決帶有「政治動機」。

    《法新社》報導，聯合國人權事務副高級專員納希夫（Nada Al Nashif）對白俄羅斯作出的「嚴格和過度判決」加以譴責。

    她在聯合國人權理事會表示，她有「合理原因認為，（那些判決）有政治動機」，並提出了人權事務高級專員公署有關白俄羅斯的最新報告，詳述白俄當局對總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的政敵和批評者如何採取暴力和鎮壓行動。

    納希夫在人權理事會說：「記錄中的某些違反人權行為可能會惡化成違反人道罪。」白俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表貝爾斯卡雅（Larysa Belskaya）則嚴厲抨擊這項「有偏見的報告」。

    中國和俄羅斯率先呼籲，停止干預白俄羅斯內部事務，但許多國家還是呼應了納希夫的憂慮。

    美國代表艾略特（Patrick Elliot）說明「被迫流亡的大批白俄羅斯人民受到的騷擾與恫嚇，包括在當事人缺席的情況下進行政治審判」。

    波蘭代表也對白俄羅斯的「荒謬判決」加以批評。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷好友也逃不掉迫害 聯合國：白俄羅斯政府涉犯違反人道罪
    2023/03/18 19:24

    普廷好友也逃不掉迫害 聯合國：白俄羅斯政府涉犯違反人道罪
    俄偵察機在境內遭炸 白俄總統：20餘名共犯遭拘捕
    2023/03/08 00:05

    俄偵察機在境內遭炸 白俄總統：20餘名共犯遭拘捕

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    自由說新聞》中國傳軍援俄羅斯另有目的？外媒驚爆：可能為侵台做準備
    2023/03/07 11:31

    自由說新聞》中國傳軍援俄羅斯另有目的？外媒驚爆：可能為侵台做準備
    習近平無法坐視俄國戰敗 德媒：中國可能借道白俄軍援俄軍
    2023/03/05 15:54

    習近平無法坐視俄國戰敗 德媒：中國可能借道白俄軍援俄軍
    諾貝爾和平獎得主遭重判 歐美批白俄審判為騙局
    2023/03/04 13:23

    諾貝爾和平獎得主遭重判 歐美批白俄審判為騙局
    中國與白俄加強合作 專家：可能為軍援俄羅斯鋪路
    2023/03/02 11:27

    中國與白俄加強合作 專家：可能為軍援俄羅斯鋪路
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播