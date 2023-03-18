普廷好友也逃不掉迫害 聯合國：白俄羅斯政府涉犯違反人道罪

白俄羅斯總統盧卡申科。（路透檔案照）（記者管淑平攝）

2023/03/18 19:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國17日表示，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）對反對派人士的侵犯人權行徑，可能構成了違反人道罪。就在這份報告發表同日，白俄羅斯再有記者遭政治判刑，最大獨立新聞網站2名高層因反政府示威活動，被法院判處12年有期徒刑。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）17日發表報告，結論認定嚴重侵犯人權行徑在白俄羅斯全國發生，「侵犯行徑顯然是一場暴力和壓迫行動的一部分，這場行動刻意針對那些反對或被認為反對政府，或者表達過批評意見的人」，報告說，「這些侵犯人權行徑有些可能構成了違反人道罪。」

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報告根據訪問207名受害者和證人，分析2500多份影像、病歷和法院紀錄等證物，時間涵蓋2020年5月1日到2022年12月31日。OHCHR發言人史勞塞爾（Elizabeth Throssell）說，「報告紀錄了廣泛且有系統的違反國際人權法」，包括非法剝奪生命，大量任意剝奪自由，凌虐和不當對待，以及性暴力等。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）說，「我們的報告描繪出白俄羅斯令人無法接受的情況：逍遙法外和幾近全面摧毀公民空間和基本自由」，他力促盧卡申科政府，停止這種對其認為的批評者進行「系統性的壓迫」，並且立即釋放所有在押的政治犯，進行公正、透明的調查追究犯行者責任。

報告發表後數小時，白俄羅斯最大獨立新聞網站Tut.by總編輯佐洛托娃（Marina Zolotova）、總監切金納（Lyudmila Chekina）判處重刑12年有期徒刑，罪名包括逃稅，批評者指稱這是當局噤聲異議常用的藉口。無國界記者組織（RSF）譴責這項判刑「令人憤慨」，是「盧卡申科的報復」。

聯合國數據顯示，到17日為止，白俄羅斯有1462人因遭到出於政治動機的起訴被監禁中，到2月為止，797個非政府組織遭政府關閉，另外432個為了避免遭迫害也停擺。史勞塞爾說，這幾乎是白俄羅斯所有的權益運動團體，「絕大多數的白俄獨立媒體都已經被迫關閉，其中有些被指稱為『極端份子』」。

白俄羅斯獨立新聞網站Tut.by總編輯佐洛托娃（Marina Zolotova）遭重判12年有期徒刑。（法新社）

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