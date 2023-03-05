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    習近平無法坐視俄國戰敗 德媒：中國可能借道白俄軍援俄軍

    中國國家主席習近平1日在北京人民大會堂接待來訪的白俄羅斯總統盧卡申科。（美聯社）

    中國國家主席習近平1日在北京人民大會堂接待來訪的白俄羅斯總統盧卡申科。（美聯社）

    2023/03/05 15:54

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國是否軍援俄羅斯攻打烏克蘭，持續受德國媒體熱議。多家德媒指出，中國或許會借道白俄羅斯向俄軍提供軍火，藉此規避責任，因為中國迫切需要俄國協同對抗自由民主陣營，不可能坐視俄國戰敗。

    《德國之聲》（DW）4日報導，《德國編輯部網路》（RND）以白俄羅斯總統盧卡申科日前訪問中國為例指出，此行已構成對自由世界的挑釁，「習近平完全不顧忌歐盟根本不承認盧卡申科為白俄合法總統，依舊為他鋪開紅地毯。他這是在故意嘲諷西方？」

    文中又援引西方情報圈人士指出，盧卡申科和習近平可能正在商量借道白俄為俄軍提供中國武器，而且雙方公開聲明中也確實提到「國防、刑偵、安全合作」，強調要「訓練士兵應對恐怖主義及顏色革命」。「反恐裝備」和軍火之間本來就界線模糊，且白俄和俄國之間有關稅同盟協議，運送到白俄的軍火很容易轉手給俄國。

    一名北約組織（NATO）內部人士推測，「屆時中方是否會咬文嚼字地對美國表示，並沒有『向俄國供應軍火』？」

    與此同時，《焦點》週刊的評論文章則指出，看似中立的中國實際上非常擔心俄國戰敗，因為對北京而言，俄國在合作對抗自由民主國際秩序上佔據最重要的位置，要是俄國總統普廷倒台，由民主反對派掌控俄國這個核武大國，習近平就要經歷一場噩夢。

    作者接著指出，美蘇冷戰期間，中蘇關係也因意識形態爭執而降至冰點，這直接導致美中兩國相互接近，讓蘇聯不得不獨自面對兩個大國。如果普廷倒台，情況就會是另一番模樣：中國失去最重要的盟友，也失去便宜的能源和軍事科技。屆時，習近平就會發現民主國家的勢力已推進到專制陣營家門口。

    作者認為，北京和莫斯科稱兄道弟，可說是走入歧途。只有在俄國獲勝的情況下，中俄聯盟才能抵禦西方制裁衝擊，也才能進一步鞏固專制聯盟。所以，北京實際上並不中立，習近平對俄國擊敗烏克蘭有著濃厚的興趣。

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