保羅艾倫海研船「海燕號」船塢中遭大風吹翻 25人受傷

微軟已故共同創辦人保羅艾倫擁有的深海研究船「海燕號」今日驚傳因強風翻覆，造成25人受傷。（圖擷取自推特）

2023/03/22 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕微軟已故共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）擁有的深海研究船「海燕號」（RV Petrel）因發現不少二戰名艦而聲名大噪。但今（22）日驚傳海燕號在英國愛丁堡一處造船廠因強風翻覆，造成25人受傷。

英國廣播公司《BBC》今日報導，深海研究船海燕號在愛丁堡帝國碼頭（Imperial Dock）的乾船塢內因強風而側翻，造成25人受傷，蘇格蘭救護車服務中心表示，事故造成15人必須送醫，其餘10名傷者則在現場進行處置。

請繼續往下閱讀...

蘇格蘭警方要求民眾盡量避開該地，同時不要前往愛丁堡皇家醫院急診室就診，以減輕醫院急救單位的壓力。而乾船塢的營運商戴爾斯海事服務（Dales Marine Services）則表示不予置評。

海燕號2020年起受疫情影響而停止研究任務，至事發前一直停泊在帝國碼頭的乾船塢內。海燕號至今發現不少知名二戰遭擊沉軍艦，例如日本戰艦武藏號、島風號、比叡號，美國航艦大黃蜂號、胡蜂號等知名軍艦。

Toppled ship at leith dock pic.twitter.com/xtyUzrAfxr — Matt Copeland （@matteratzi1995） March 22, 2023

深海研究船「海燕號」多次在深海中發現二戰名艦。（圖擷取自海燕號臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法