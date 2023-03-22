敗者為寇？南韓最大在野黨 黨魁李在明涉弊遭起訴

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，涉弊遭起訴。（歐新社）

2023/03/22 15:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕最大在野黨共同民主黨魁李在明涉嫌貪污，22日被首爾中央地方檢察廳依瀆職、受賄、有利益衝突及隱瞞犯罪所得罪嫌起訴。李在明2022年在總統大選中敗給現任總統尹錫悅，他否認相關指控，認為檢方起訴是出於政治目的，他將在庭上為真相而戰。

據《韓聯社》報導，檢方指，李在明涉嫌在2010年至2018年出任城南市長期間，向關係密切的開發商洩密，並批准開發計畫，對公營機構造成逾4000億韓（約新台幣93.3億元）鉅額損失。

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李在明還被指兼任城南足球俱樂部主席期間，向贊助商提供建築許可或土地用途變更等便利，換取133億韓元（約新台幣3.1億元）贊助。檢方上月曾就貪腐案申請逮捕李在明，但由於李在明是國會議員，逮捕令須在國會投票表決後才可實施，而李在明所屬的共同民主黨掌控國會，拘捕議案最終被否決。

首爾中央地方檢察廳反腐敗調查1部和3部當天以犯有《特定經濟犯罪加重處罰法》規定的瀆職罪和受賄罪，以及違反《公職人員利益關係回避法》、《防止腐敗法》、《關於管制隱瞞犯罪所得的法律》的罪名，對李在明進行不逮捕直接起訴。

這是尹錫悅政府成立以來檢方第二次起訴李在明。檢方去年9月曾以涉嫌在總統選舉過程中發佈虛假資訊為由起訴李在明。檢方指出，李在明在選舉過程中謊稱不認識地產弊案涉案人、故城南市開發公社第一開發處處長金文基（音），此案目前正在審理當中。

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