尹錫悅當選韓國總統 矢板明夫：民主國家「防疫破口」終於堵上

南韓新任總統尹錫悅。（美聯社）

2022/03/10 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕韓國總統大選結果出爐，在野的國民力量黨候選人尹錫悅以些微差距擊敗執政黨的共同民主黨候選人李在明。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫對此評論，過去前美國總統川普部署圍堵中國包圍網，但因文在寅政權親中而造成「防疫破口」，如今破口終於堵上。

矢板明夫在臉書發文表示，兩年前在台灣的總統大選，實際上是美中對立大環境下的一場代理戰爭，執政黨候選人代表美國隊、在野黨候選人代表中國隊，最終民進黨候選人蔡英文高票當選總統，讓日本及歐美很多民主國家放下心中的大石。

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矢板明夫指出，這次韓國的總統大選，是另一場美中的代理戰爭，沒想到韓國的社會撕裂得比台灣還要嚴重，最終美國隊以不到1%的優勢取得勝利，這個結果將會對今後的東北亞局勢產生巨大影響。

矢板明夫說，2018年後，前美國總統川普就熱心地在印度太平洋地區部署圍堵中國的包圍網，但是因為韓國的文在寅政權一直和北京眉來眼去，造成實質上的「防疫破口」，如今破口終於被堵上，今後印太地區的民主國家中終於能有機會坐在一起，商討如何對抗威權國家的計策。

尹錫悅當選後，就立刻表態自己的外交國防政策是「親美、親日、遠中，還要加強薩德反飛彈系統」，矢板明夫對此分析，聽完這句話最感到不安的應該是中共領導人習近平，按照過去經驗，韓國一旦出現保守政權，北韓領導人金正恩就會變得不安份，脫離中國的控制，發射飛彈或搞軍事實驗，來勒索經濟支援，「朝鮮半島的局勢的不確定化，在某種意義上也可以替台灣分散一部分來自中國的壓力。」

矢板明夫認為，尹錫悅當選把過去因文在寅政權親中而造成的破口堵上。（資料照）

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