婦目睹2.7公尺「非洲死神」黑曼巴蛇吞食幼貓 專家：世界級毒蛇

南非蛇類救援專家伊凡斯分日前接獲通報，一名婦女指出家裡出現大蛇正在吃幼貓，前往現場後捕獲1條身長2.7公尺、重約3公斤黑曼巴蛇。（圖擷取自「Nick Evans- Snake Rescuer」臉書粉專）

2023/03/22 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕南非蛇類救援專家分享，他日前接獲一名婦女通報，指出看到1條大蛇正吞食寵物幼貓，嚇得尖叫逃離，緊急聯繫救援組織，救援專家隔日急前往查看，在堆滿雜物棚子內尋獲1條「非洲死神」黑曼巴蛇，經捕抓後目前已移往他處安置。

南非蛇類救援專家伊凡斯（Nick Evans）21日於臉書發文，內文提及他於16日晚上接獲一名婦女透過社交軟體Whatsapp私訊，指出她看到1隻大蛇會來吃寵物幼貓，數分鐘後又突然傳送1段大蛇出沒直盯著寵物貓的影片，背景充斥尖叫聲，伊凡斯立刻從影像認出是1隻黑曼巴蛇（Black mambas）。

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伊凡斯隔天（17日）親赴現場捕蛇，在一個堆滿雜物的棚子發現1條正在移動的黑曼巴蛇，他與附近居民協力搬開上方木頭方便獵捕巨蛇，當黑曼巴蛇發現人類靠近時，立刻試圖逃走，但他小心使用鉗子捕獲這條身長2.7公尺、重約3公斤巨蛇，隨後已將牠安置於其他天然棲地，遠離人類。

伊凡斯補充，幼貓對於人類而言很可愛，但在黑曼巴眼中視為尺寸合適的食物，「對這種體型的蛇來說，吞食幼貓可以吃飽」；此外，附近居民告知數週前就曾使用棍棒打死1條黑曼巴蛇，他立即告知居民黑曼巴蛇不會突然咬人，但牠被棍子打後可能導致攻擊人類，提醒居民下次且勿自行獵殺黑曼巴蛇。

據悉，黑曼巴蛇被稱為「非洲死神」，是分佈於非洲撒哈拉以南的一種大型毒蛇，黑曼巴擁有致命的毒液，平均約長3公尺，被認為是世界上最毒的蛇之一，被咬到後通常會在20分鐘內死亡。

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