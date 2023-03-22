為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    婦目睹2.7公尺「非洲死神」黑曼巴蛇吞食幼貓 專家：世界級毒蛇

    南非蛇類救援專家伊凡斯分日前接獲通報，一名婦女指出家裡出現大蛇正在吃幼貓，前往現場後捕獲1條身長2.7公尺、重約3公斤黑曼巴蛇。（圖擷取自「Nick Evans- Snake Rescuer」臉書粉專）

    南非蛇類救援專家伊凡斯分日前接獲通報，一名婦女指出家裡出現大蛇正在吃幼貓，前往現場後捕獲1條身長2.7公尺、重約3公斤黑曼巴蛇。（圖擷取自「Nick Evans- Snake Rescuer」臉書粉專）

    2023/03/22 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕南非蛇類救援專家分享，他日前接獲一名婦女通報，指出看到1條大蛇正吞食寵物幼貓，嚇得尖叫逃離，緊急聯繫救援組織，救援專家隔日急前往查看，在堆滿雜物棚子內尋獲1條「非洲死神」黑曼巴蛇，經捕抓後目前已移往他處安置。

    南非蛇類救援專家伊凡斯（Nick Evans）21日於臉書發文，內文提及他於16日晚上接獲一名婦女透過社交軟體Whatsapp私訊，指出她看到1隻大蛇會來吃寵物幼貓，數分鐘後又突然傳送1段大蛇出沒直盯著寵物貓的影片，背景充斥尖叫聲，伊凡斯立刻從影像認出是1隻黑曼巴蛇（Black mambas）。

    伊凡斯隔天（17日）親赴現場捕蛇，在一個堆滿雜物的棚子發現1條正在移動的黑曼巴蛇，他與附近居民協力搬開上方木頭方便獵捕巨蛇，當黑曼巴蛇發現人類靠近時，立刻試圖逃走，但他小心使用鉗子捕獲這條身長2.7公尺、重約3公斤巨蛇，隨後已將牠安置於其他天然棲地，遠離人類。

    伊凡斯補充，幼貓對於人類而言很可愛，但在黑曼巴眼中視為尺寸合適的食物，「對這種體型的蛇來說，吞食幼貓可以吃飽」；此外，附近居民告知數週前就曾使用棍棒打死1條黑曼巴蛇，他立即告知居民黑曼巴蛇不會突然咬人，但牠被棍子打後可能導致攻擊人類，提醒居民下次且勿自行獵殺黑曼巴蛇。

    據悉，黑曼巴蛇被稱為「非洲死神」，是分佈於非洲撒哈拉以南的一種大型毒蛇，黑曼巴擁有致命的毒液，平均約長3公尺，被認為是世界上最毒的蛇之一，被咬到後通常會在20分鐘內死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國際刑事法院令逮捕普廷 南非稱若來訪知法律義務
    2023/03/19 22:44

    國際刑事法院令逮捕普廷 南非稱若來訪知法律義務
    大腿突劇痛17歲少女遭蛇咬 不到30分鐘毒發身亡
    2023/01/20 11:39

    大腿突劇痛17歲少女遭蛇咬 不到30分鐘毒發身亡

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    遭毒蛇咬傷6小時身亡 丈夫留下「最後遺言」妻崩潰
    2022/09/28 19:59

    遭毒蛇咬傷6小時身亡 丈夫留下「最後遺言」妻崩潰
    黑曼巴又毒又快… 連蛇王都不敢用手抓
    2017/01/20 12:50

    黑曼巴又毒又快… 連蛇王都不敢用手抓
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播