岸田文雄訪基輔 澤倫斯基：歡迎強大的國際秩序捍衛者來訪

日本首相岸田文雄（左）閃電訪問烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）會談。（歐新社）

2023/03/22 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相岸田文雄21日閃電訪問烏克蘭，晚間與烏克蘭總統澤倫斯基會談。澤倫斯基表示，他很歡迎一位真正強大的國際秩序捍衛者和烏克蘭的長期朋友來訪基輔；岸田文雄則強調會持續聲援、支持烏克蘭，「直到這片美麗土地恢復和平」。

烏克蘭總統府公佈兩人會談內容，澤倫斯基感謝岸田文雄在安全、經濟、政治、制裁和人道主義方面大力支持烏克蘭，澤倫斯基也和岸田討論了烏克蘭目前的安全需求，雙方同意針對擴大安全合作展開對話。

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澤倫斯基也提到俄羅斯目前面對的國際制裁，表示日本已對俄羅斯侵略行為祭出18項制裁措施，新的制裁應該繼續遵循恢復全球安全、減少俄羅斯恐怖行動可能性這兩個方向，且制裁速度必須比俄羅斯適應制裁更快。

由於岸田是今年七大工業國集團（G7）輪值主席，澤倫斯基表示他已接受岸田的邀請，將以線上形式參與5月在日本廣島舉行的G7峰會。

兩人會談後簽署關於全球夥伴關係的聯合聲明，澤倫斯基表示：「聯合聲明反映了我們共同捍衛的價值觀，也反映了我們尚未實現的願望，兩國建立了30多年來最有意義的關係，不過，這只是未來有望取得更多成就的基礎。」

岸田文雄指出，他對於烏克蘭人民捍衛家園和自由的勇氣及耐心十分讚賞，「日本會繼續支持烏克蘭，直到這片美麗土地恢復和平」。岸田提到，日本自去年以來已向烏克蘭提供人道主義和財政援助，包括對能源部門、農業和掃雷行動的支持。此外，日本還計劃通過北約信託基金為供應非致命武器提供資金。

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