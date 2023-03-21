美聯社調查：習近平驟然結束清零 至少20萬至30萬中國人枉死

美聯社調查報導指出，中國領導人習近平驟然結束清零，導致至少20萬至30萬中國人枉死。（美聯社；本報合成）

2023/03/21 22:43

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美聯社調查報導指出，去年12月中國驟然鬆綁先前嚴苛的武漢肺炎（COVID-19）病例清零政策措施之際，根本還沒準備好應對大量染疫病患，醫院拒收救護車，火葬場晝夜不停運作；中國官方聲稱開放的決定是根據「科學分析和精確計算」、「絕非倉促行動」，但實際上，中國共產黨一直無視國內頂尖醫學專家啟動退場計畫的持續努力，導致至少多達20萬至30萬中國人枉死。

報導指出，中國在病毒最易傳播的冬季來臨之際突然重新開放，許多年長者沒有接種疫苗，當地藥局未準備抗病毒藥物，醫院也沒有足夠物資或人手。模型估計顯示，若依照專家退場計畫，原本可以避免多達20萬至30萬人死亡，包括前現任中國疾病預防控制中心員工、專家和政府顧問等20多位受訪者，以及美聯社取得的中國官方機構內部報告和指示也證實了上述估計。

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加州大學洛杉磯分校（UCLA）流行病學家張作風表示，如果中國政府真的早有退場計畫，「很多事情都不會發生，許多死亡本來是可以避免的」。

專家估計，中國武肺染疫海嘯導致死亡病例數可能高達數十萬、甚至數百萬人，遠高於官方公布的不到9萬人；根據香港大學的計算模型和科學家估計，中國若有更完整地接種疫苗並儲備抗病毒藥物，至少能多挽救20萬至30萬條人命。

根據報導，中國領導層其實在2021年底就開始討論該如何解除防疫限制，迄2022年3月，頂尖專家也向中國國務院提交了逐步退場的詳細建議；不過，2022年3月上海爆發疫情後，相關討論陷入沉寂，也促使中國領導人習近平下令封鎖這座城市。

報導說，嚴苛清零措施已成為中國的民族自豪感主要來源，北京鎮壓異議，也導致科學家不願公開反對「黨」的政策路線。等到上海疫情獲得控制，距離中共20大僅剩下數月時間，這是中共總書記習近平尋求取得連續第3任期、被視為中國10年來最重要的政治會議，這段期間北京仍堅持對數以百萬計民眾，實施大規模檢測和隔離。

不過，隨著中國各地反清零的示威和遊行爆發、長期清零導致工廠陷入混亂、許多中企倒閉、社會出現動盪之際，北京當局突然屈服，讓武肺病毒在毫無預警的情況下席捲全國，並造成致命後果。

一位不具名的中國疾控中心官員表示，突然開放「根本不是個明智的公衛決定，這絕對是個糟糕的時機點……也沒做好事前準備」。一些人告訴美聯社，重啟的最終決定是突然之間出現的政治決策，幾乎完全沒有參考公衛專家的意見。

一名政府顧問透露，在放棄清零之前，「完全沒有人預料到會出現這樣的180度大轉彎」。還有3名現前任公部門人員表示，政府中有許多人認為，蔓延各地的示威抗議活動，加速了習近平完全放棄清零的決定。一位不具名人士直言，示威活動「就是導火線」。

據中國官媒新華社報導，去年12月6日，習近平指示官員改變對武漢肺炎的管控方式。隔日，中國衛生部門宣布10項廣泛措施，取消封控、病毒強制篩檢、集中隔離和位置追蹤健康二維碼。這些重新開放的決定，令中國各地政府和民眾措手不及。

中國疾控中心後來估計，在短短6週內，全國有約80%的人、超過10億人染疫。不過，根據一位前中國官媒記者取得的外洩指令，即使死亡人數不斷上升，中國當局仍下令官媒設法轉移外界對中國突然重新開放的批評聲浪。

美聯社調查報導指出，中國領導人習近平驟然結束清零，導致至少20萬至30萬中國人枉死。（美聯社）

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