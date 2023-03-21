蔡英文總統過境美國符合慣例 美國警告中國勿藉機蠢動

美官員稱蔡英文總統過境為標準做法，中國勿藉機對台採取激進行動。（路透）

2023/03/21 19:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》21日報導，美國官員表示，台灣總統蔡英文預計在未來幾週出訪時過境美國是「標準做法」，警告中國別藉此生事，對台灣採取激進行動（aggressive activity）。

作為中美洲之行的一環，蔡總統計畫去回程分別過境紐約與洛杉磯。消息人士告訴《路透》，美國眾議院議長麥卡錫有意在她停留加州期間進行會晤，中方則對此表達了「嚴正關切」。

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該美方高層官員20日告訴記者，台灣每一位總統都曾過境美國。蔡總統自2019年就任以來，就已經過境美國6次，最近一次則是在2019年，並在前述所有訪問期間，都見過美國國會議員，還指武漢肺炎疫情限制了她在最近幾年的出訪行程。

這位官員強調，蔡總統的行程符合美國的一貫政策，「我們看不出北京有理由將此次過境扭曲成別的意思，不應被用作加大台灣海峽周圍任何激進行動的藉口」。

另外，這名官員也指出，美國總統拜登希望在近期與中國國家主席習近平通話，且國務卿布林肯可能會重新安排已延後的北京行，並稱「我們敦促中華人民共和國保持這些溝通管道暢通」。

計劃在美國與蔡英文會面的政界人士包括眾議院議長麥卡錫，他一直主張對中國採取強硬立場。官員們說，預計蔡英文還將在紐約或洛杉磯發表演講，也可能在兩地均發表演講，並與居住在美國的台灣人會面。

據《美聯社》報導，拜登政府正試圖避免重演去年8月，時任眾議院議長裴洛西訪問台灣後中國的強硬回應，自裴洛西訪台以來，原本艱難的美中關係變得更加複雜，而拜登政府2月間在中國間諜氣球爭議後，推遲了國務卿布林肯原定的北京之行，但表示希望讓這樣的訪問重回正軌。

白宮20日還表示，華府與北京正在討論美國財政部長葉倫（Janet Yellen）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）可能訪問中國的事宜。《法新社》報導，如果成行，這將是美中關係2月急轉直下以來，雙方最高階層官員間的訪問。

不過據《華爾街日報》報導，中國官員暗示，要等到蔡英文行程結束後，才有可能與美方通話。

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