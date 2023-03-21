扯！印度車站螢幕突播3分鐘A片 現場旅客全看傻

印度火車站月台上的螢幕竟突然播出長達3分鐘的色情片，讓現場旅客看傻；示意圖。（歐新社）

2023/03/21 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度比哈爾邦帕特納火車站（Patna Junction Railway Station）19日上午，月台上的LED螢幕竟突然播出長達3分鐘的色情片，讓現場旅客看傻，整個過程也全被民眾手機錄下。

綜合外媒報導，當時帕特納火車站的月台上有多名乘客在等候列車，沒想到月台上的螢幕突然發出聲音，接著開始播放出色情影片，整個過程長達約3分鐘才被鐵道保護部隊（RPF）介入關閉，尷尬的情況也讓現場許多民眾不知所措。

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報導提到，事後當局立刻對負責處理播放內容的代理公司Dutta Communication展開調查，並查出一名接線員已經開始逃亡，目前正考慮要對其發布逮捕令，同時也解除該公司的相關合作合約，並將其列入黑名單之中。

Patna Junction Railway Station Plays Porn Movie on TV Screen pic.twitter.com/QhRQvkEZv2 — Daily Times India （@dti_news） March 20, 2023

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