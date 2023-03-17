誇張！新郎不滿「新娘高中成績太差」退婚 女方曝關鍵原因

印度北方邦近日一名新郎，竟因為新娘「高中成績太差」決定取消婚禮。（歐新社資料照）

2023/03/17 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕結婚是人生大事需經多方考量，討論過程可能因個人觀念或文化差異導致破局，沒想到印度北方邦近日一名新郎，竟因為新娘「高中成績太差」決定取消婚禮，女方家屬控訴男方是認為「嫁妝不夠」憤而報警求助，消息曝光後引起外界譁然。

綜合外媒報導，事件發生於崁瑙傑區（Kannauj）蒂爾瓦科特瓦利（Tirva Kotwali），一對新人於去年12月4日舉行「葛得芭萊」（Godh Bharai）儀式，作為男方家庭接納新娘作為家庭的一員，不料儀式結束數天後，新郎忽然以新娘「高中成績太差」為由要求取消婚禮。

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新娘父親透露，新郎一家因不滿聘金太少才突然取消這場婚事；父親指出，在葛得芭萊儀式中，他們早已花費6萬盧比（約新台幣2萬元）作為聘金，還贈送新郎1枚市價1.5萬盧比（約新台幣5500元）金戒指，儀式結束數天後男方又來索取嫁妝，因當時他表明無法提供更多，疑新郎一家心生不滿，才會以「女方的高中在校成績太差」為由退婚。

報導稱，儘管女方父親試圖勸說新郎家屬希望雙方能各退一步，但對方堅持要更多嫁妝，在無可奈何之下被迫只能報警求助；當地警方表示，目前正著手調解雙方衝突。

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