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    軍武新知》日本研發一千公里反艦飛彈 力抗中國威脅

    川崎重工近期在2023年日本東京軍警防務展發佈射程1000公里的新型「島嶼防禦」反艦飛彈。（圖片擷取自推特@GBP16691446）

    川崎重工近期在2023年日本東京軍警防務展發佈射程1000公里的新型「島嶼防禦」反艦飛彈。（圖片擷取自推特@GBP16691446）

    2023/03/20 15:51

    〔記者吳哲宇／台北報導〕日本近年積極加強防區外打擊能力，除計劃採購400枚美製BGM-109「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈之外，也在石垣島進駐反艦與防空飛彈單位，並鼓勵民間公司進行國產研發。

    根據軍聞網站「Naval News」報導，川崎重工近期在2023年日本東京軍警防務展發佈射程1000公里的新型「島嶼防禦」反艦飛彈模型，模型下方說明飛彈具有精確導引能力、全零件國產化以及配備川崎重工的渦輪發動機。模型可見飛彈具有兩個大水平翼和四個尾翼和彈體下方發動機進氣口，目的在要求飛彈具有匿蹤能力。

    川崎重工表示，2018年至2022年的國防預算已有該飛彈相關技術的研究預算，2023年的預算為342億日元（約新台幣80億元）。川崎重工人員說，該飛彈的目標是射程1000公里、低RCS（雷達橫截面）、高機動性以及高生存能力，以避免被敵方防空系統攔截。此外，以低RCS為目標的飛彈主體開發和裝載在其上的發動機的開發是分別進行的，最終將進行整合。

    該公司表示，此飛彈設計用於從軍艦、飛機和陸地平台發射，並且還可以對飛彈進行改裝，使其能夠從潛艦發射。川崎重工多年來一直在研究精確制導遠程巡航飛彈的概念，現在計劃開發符合日本自衛隊（JSDF）要求的新型飛彈原型，並計畫在2020年代末交付。

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