說好的完結呢？日本爆笑動漫《銀魂》 宣布製作全新動畫

日本知名動漫作品《銀魂》在昨（19）日宣布，為紀念作品誕生20周年，將把《銀魂》外傳小說《銀魂 三年Z班銀八老師》改編成全新動畫。（圖擷取自@gintamamovie推特）

2023/03/20 13:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名動漫作品《銀魂》，除了有惡搞無極限的爆笑內容，還以喜歡用「詐欺完結」捉弄粉絲聞名。該作漫畫雖已於2019年結束連載，動畫也於2021年以劇場版形式結束，然而就在昨（19）日，官方宣布為紀念作品誕生20週年，將再次製作全新動畫！

綜合日媒報導，昨日《銀魂》在東京兩國國技館舉行特別活動「銀魂後夜祭 2023（暫定）」，並在活動尾聲時宣布，將把《銀魂》外傳小說《銀魂 三年Z班銀八老師》改編成全新動畫，並同時在官方Twitter帳號發布預告資訊。消息一出，與其相關的關鍵字瞬間稱霸推特熱搜排行榜。

請繼續往下閱讀...

而官方YouTube釋出的預告影片，也在短短不到24小時內，觀看人數就飆破100萬、留言人數多達數千則。此外，這支不到2分鐘的預告片，內容依舊充滿粉絲熟悉的《銀魂》式惡搞，不但惡搞這幾年超高人氣的日本動漫《咒術迴戰》、《間諜家家酒》，還有先前風靡日本職棒的應援舞蹈「狐狸舞」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法