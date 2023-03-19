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    科威特法院裁定去年9月選舉無效 恢復上屆國會

    科威特憲法法院今天裁定，去年9月反對派勝選的議會選舉無效，必須恢復上屆國會。圖為今年1月，國會議員出席議會。（法新社）

    科威特憲法法院今天裁定，去年9月反對派勝選的議會選舉無效，必須恢復上屆國會。圖為今年1月，國會議員出席議會。（法新社）

    2023/03/19 21:49

    〔中央社〕科威特憲法法院今天裁定，去年9月反對派勝選的議會選舉無效，必須恢復上屆國會。

    此舉正值民選國會和政府再次發生摩擦之際，以及科威特總理本月重新獲得任命之後。先前的政府在與國會的對峙中總辭。

    科威特王儲去年解散國會並要求提前改選，以努力結束阻礙財政改革的長期國內政治鬥爭。

    然而，憲法法院法官穆罕默德‧納吉（Mohammad bin Naji）今天說，法院已宣布解散國會無效，並取消去年9月舉行的提前選舉。

    他在記者出席的法庭會議上說：「被解散國會的憲法權力，應從裁決做出之日起恢復。」

    科威特是石油輸出國家組織（OPEC）成員，這個國家禁止政黨，但比起其他波斯灣君主制國家類似機構，科威特立法機關被賦予的影響力更大。

    頻繁的政治爭執往往導致內閣改組和國會解散，阻礙了用來減少科威特對石油收入嚴重依賴的投資和改革。

    國會議員艾秀爾（Saleh Ashour）在法院裁決後推文說：「科威特不應該發生這樣的鬧劇。」

    來自被解散國會的議員圖萊吉（Abdullah Al-Turaiji）歡迎此舉，認為它「糾正了政府在處理國會問題的錯誤」。

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