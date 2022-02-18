什麼邏輯？科威特允許女性從軍 卻要求「不准拿武器」

科威特通常被視為波斯灣最開放的國家之一，該國國防部去年10月開始准許女性從軍。（法新社）

2022/02/18 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕科威特相較鄰國較為開放，但近日有消息指出，該國雖從去年開始允許女性從軍，但卻設下重重限制，其中更有「不准拿武器」的規定，這樣詭異、矛盾的做法引發反彈，挨批「進一步退兩步」。

《法新社》報導指出，科威特通常被視為波斯灣最開放的國家之一，該國國防部去年10月開始准許女性從軍，卻設下各種不合理條件，包含入伍須獲得「男性」監護人同意，也得佩戴頭巾，更因保守派議員阿茲米（Hamdan al-Azmi）質詢國防部長，宣稱在戰場上戰鬥不符合女人天性，而要求女兵不准拿武器。

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如此荒謬的規定，被女權人士痛批根本是「進一步，退兩步」，體育老師兼科威特足球協會（Kuwait Football Association）女子委員會成員卡希蒂（Ghadeer al-Khashti）不解道，她不懂為什麼從軍會有這些限制。

卡希蒂強調，科威特的女性在各領域打拚，包含警職；她也提及，伊拉克入侵科威特時，她的母親曾以長袍為掩護，偷運武器給給科威特反抗組織成員，「我不知道他們是認為女性軟弱的依據為何」。

科威特婦女文化和社會協會負責人阿穆拉（Lulwa Saleh al-Mulla）痛斥該規定歧視女性且違憲，她矢言，將會帶領組織採取法律行動。

科威特大學英語教授哈蒂柏（Ibtihal al-Khatib）認為，關於軍方對女性規定的辯論，已經變得不理性，她強調，軍隊須排除歧視，整合男女士兵，「危險不分男女，戰死沙場也是」。

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