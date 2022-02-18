為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    什麼邏輯？科威特允許女性從軍 卻要求「不准拿武器」

    科威特通常被視為波斯灣最開放的國家之一，該國國防部去年10月開始准許女性從軍。（法新社）

    科威特通常被視為波斯灣最開放的國家之一，該國國防部去年10月開始准許女性從軍。（法新社）

    2022/02/18 16:37

    〔即時新聞／綜合報導〕科威特相較鄰國較為開放，但近日有消息指出，該國雖從去年開始允許女性從軍，但卻設下重重限制，其中更有「不准拿武器」的規定，這樣詭異、矛盾的做法引發反彈，挨批「進一步退兩步」。

    《法新社》報導指出，科威特通常被視為波斯灣最開放的國家之一，該國國防部去年10月開始准許女性從軍，卻設下各種不合理條件，包含入伍須獲得「男性」監護人同意，也得佩戴頭巾，更因保守派議員阿茲米（Hamdan al-Azmi）質詢國防部長，宣稱在戰場上戰鬥不符合女人天性，而要求女兵不准拿武器。

    如此荒謬的規定，被女權人士痛批根本是「進一步，退兩步」，體育老師兼科威特足球協會（Kuwait Football Association）女子委員會成員卡希蒂（Ghadeer al-Khashti）不解道，她不懂為什麼從軍會有這些限制。

    卡希蒂強調，科威特的女性在各領域打拚，包含警職；她也提及，伊拉克入侵科威特時，她的母親曾以長袍為掩護，偷運武器給給科威特反抗組織成員，「我不知道他們是認為女性軟弱的依據為何」。

    科威特婦女文化和社會協會負責人阿穆拉（Lulwa Saleh al-Mulla）痛斥該規定歧視女性且違憲，她矢言，將會帶領組織採取法律行動。

    科威特大學英語教授哈蒂柏（Ibtihal al-Khatib）認為，關於軍方對女性規定的辯論，已經變得不理性，她強調，軍隊須排除歧視，整合男女士兵，「危險不分男女，戰死沙場也是」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西班牙國鐵在沙國招募女司機 28000人搶30個名額
    2022/02/17 16:03

    西班牙國鐵在沙國招募女司機 28000人搶30個名額
    軍情動態》科威特M1A2K戰車由美翻新 首輛完成交付
    2021/08/07 10:24

    軍情動態》科威特M1A2K戰車由美翻新 首輛完成交付

    紅樹林稀有度假宅 首購族成家首選
    軍情動態》美國同意軍售科威特 517輛重型戰術車總價124億
    2021/07/02 11:55

    軍情動態》美國同意軍售科威特 517輛重型戰術車總價124億
    比伊拉克慘！曾富到流油 今缺現金 科威特經濟萎縮10％
    2021/06/20 16:56

    比伊拉克慘！曾富到流油 今缺現金 科威特經濟萎縮10％

    元大人壽 推台股基金投資型保單
    軍情動態》美國對科威特出售阿帕契直升機 總價達40億美元
    2020/12/30 07:27

    軍情動態》美國對科威特出售阿帕契直升機 總價達40億美元
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播