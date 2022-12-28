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    酷熱國家科威特降冰雹 罕見白皚皚冬日景像瘋傳

    地球最熱國家之一科威特今天出現罕見的冰雹，首都科威特市以南約50公里處烏姆海曼地區（Umm al-Haiman）的兒童穿戴圍巾和雨衣，舀起地上的冰雹嬉戲，道路覆蓋著冰雹和冰的照片及影片在網路上瘋傳。（法新社）

    地球最熱國家之一科威特今天出現罕見的冰雹，首都科威特市以南約50公里處烏姆海曼地區（Umm al-Haiman）的兒童穿戴圍巾和雨衣，舀起地上的冰雹嬉戲，道路覆蓋著冰雹和冰的照片及影片在網路上瘋傳。（法新社）

    2022/12/28 22:35

    〔中央社〕地球最熱國家之一科威特今天出現罕見的雹暴，大人小孩同感欣喜，這種白皚皚的冬季景像在社群媒體上瘋傳。

    法新社報導，科威特氣象局前局長卡拉姆（Muhammad Karam）告訴記者，「15年來，我們都沒見過冬季降下這麼多冰雹」。

    科威特南部道路覆蓋著冰雹和冰的照片及影片在網路上瘋傳，慶祝這種罕見的冬季景像。

    烏姆海曼地區（Umm al-Haiman）的兒童穿戴圍巾和雨衣，舀起地上的冰雹。當地位於首都科威特市以南約50公里處。

    科國氣象局表示，自昨天開始的降水量已達到63公釐，但天氣仍持續轉晴。卡拉姆指出，隨著氣候變遷打亂了天氣模式，他預期這種現象還會再次出現。

    富產石油的科威特夏季氣溫酷熱，科學家預言，在氣候變遷影響下，科威特未來也許會不適合人類居住。

    科國環保署（Environment Public Authority）警告，該國2016年夏季氣溫達到攝氏54度高峰，部分地區2071－2100年可能會比史上均溫高出攝氏4.5度。1111228

    科威特罕見下冰雹，首都科威特市以南約50公里處烏姆海曼地區（Umm al-Haiman）的兒童穿戴圍巾和雨衣，舀起地上的冰雹嬉戲，道路覆蓋著冰雹和冰的照片及影片在網路上瘋傳。（法新社）

    科威特罕見下冰雹，首都科威特市以南約50公里處烏姆海曼地區（Umm al-Haiman）的兒童穿戴圍巾和雨衣，舀起地上的冰雹嬉戲，道路覆蓋著冰雹和冰的照片及影片在網路上瘋傳。（法新社）

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