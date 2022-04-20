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    氣候變遷又一惡果 BBC：「棒球大小」超級冰雹風險激增

    過去這幾年裡，砸落在英美的冰雹尺寸不斷增加，持續推進新的紀錄，超級大冰雹的襲擊已成為足以損害人類文明的最嚴重災害之一。（美聯社）

    過去這幾年裡，砸落在英美的冰雹尺寸不斷增加，持續推進新的紀錄，超級大冰雹的襲擊已成為足以損害人類文明的最嚴重災害之一。（美聯社）

    2022/04/20 14:12

    〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷帶來的極端天氣現象日益頻繁，程度也不斷激化，英國廣播公司（BBC）報導指出，過去這幾年裡，砸落在英美的冰雹尺寸不斷增加，持續推進新的紀錄，超級大冰雹的襲擊已成為足以損害人類文明的最嚴重災害之一。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，英國中部萊斯特郡去年7月21日發生了一次嚴重的冰雹災害，在一瞬間之內，高爾夫球大小的冰雹傾盆而下，砸碎了窗戶、敲爛了建築物也毀壞了汽車，在更之前的2020年，加拿大卡爾加里（Calgary）從天而降的冰雹大如網球，短短20分鐘的超級冰雹釀嚴重災情，砸壞了至少7萬座建築與汽車，並帶來12億加元（約新台幣280億）的財損。

    報導指出，氣候變遷正改變冰雹災害的模式，美國德州、科羅拉多州與阿拉巴馬州，過去3年內當地冰雹最大紀錄一再被打破，冰雹尺寸不斷上升，日益增加的體積與質量讓災情愈來愈嚴重，單以美國而言，巨型冰雹每年帶來的損失就超過了100億美元（約新台幣2925億）。

    研究表明，冰雹的尺寸與強大上升氣流有關，在水滴被上升氣流帶到高空並形成冰雹的過程中，本身會不斷吸附空氣中的水分並持續增大，直到上升氣流無法支撐其重量，冰雹本身就會自高空落下並砸向地面。

    數據顯示，時速達103公里的上升氣流便可支撐約高爾夫球大小的冰雹，若上升速度再增加27％，冰雹的尺寸將來到棒球大小，簡而言之，空氣愈潮濕、上升氣流愈強勁，就會產生愈大的冰雹。

    而在氣候變遷的大趨勢下，極端天氣現象日益頻繁，極端數值出現的機率也越來越高，隨著超大冰雹災害爆發的風險上升，人類面對的嚴重天災又多了一種，在不久的將來，恐怕會有越來越多極端冰雹爆發的狀況出現，屆時伴隨的災情將構成生存威脅。

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