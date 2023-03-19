軍情動態》加強島嶼防禦 日本陸自再增購150輛「16式機動戰鬥車」

日本陸上自衛隊為加強部隊機動性及島嶼快速部署能力，計畫再增購約150輛「16式機動戰鬥車」。（路透）

2023/03/19 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊為加強部隊機動性及島嶼快速部署能力，計畫再增購約150輛「16式機動戰鬥車」，並將投入未來針對西南方諸島的防禦作戰上，為地面部隊提供重火力輸出。

軍聞媒體《MilitaryLeak》17日報導，根據日本防衛省（國防部）的過往的防衛計畫文件來看，陸上自衛隊近年內已陸續裝備16式機動戰鬥車。而防衛裝備廳（ATLA）則在近日舉行的「DSEI」防衛裝備品博覽會上表示，陸上自衛隊現有約100輛16式機動戰鬥車，未來幾年將陸續增購150輛，使其總數達到250輛。

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報導指出，由三菱重工生產的16式機動戰鬥車主武器為一門105公厘戰車炮，可發射多款北約制式砲彈，為地面部隊提供反戰車與直射火力支援。16式機動戰鬥車也具備重量輕、體積小的特點，可在狹窄道路和建築物密集地區實現快速機動作戰。

而隨著近年日本更加重視西南方諸島的防禦，16式機動戰鬥車也成為島嶼防禦的重要武力，16式機動戰鬥車能由航空自衛隊的川崎C-2運輸機裝載，快速空運至島上，為部隊提供重火力輸出。

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