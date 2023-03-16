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    機師駕駛艙內亂放咖啡杯...2人全被停飛

    印度2名機師在飛機飛行途中，將未加蓋的咖啡放在放在推力桿後方。專家擔憂，若不慎灑出恐釀嚴重後果。（翻攝自推特）

    印度2名機師在飛機飛行途中，將未加蓋的咖啡放在放在推力桿後方。專家擔憂，若不慎灑出恐釀嚴重後果。（翻攝自推特）

    2023/03/16 19:17

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空公司「SpiceJet」旗下兩名機師，被指控於班機飛行途中違反規定，他們將未加蓋的咖啡以及點心帶進駕駛艙內，並放在推力桿後方。照片曝光後也引起眾多批評聲浪，質疑機師抱持著輕忽的態度可能會引起重大災難，目前兩名機師已遭航空公司停飛。

    綜合外媒報導，事件發生在8日一架預計從印度德里（Delhi）飛往古瓦哈提（Guwahati）的班機上，從推特上流傳的畫面中能發現，駕駛艙內出現一杯沒有蓋子的咖啡，而其擺放位置就在飛機推力桿後方，兩名機師則正享用著印度灑紅節傳統油炸甜糕「甜餃子」（gujiya）。

    報導指出，當時飛機航行高度為3萬7000英尺（約1萬1280公尺）的高度，對此航空專家Mohan Ranganathan痛批，如果出了緊急狀況將有多嚴重，中央基座（Central pedestal）不是桌子，即使最輕微的亂流，都可能讓咖啡濺到電子設備上，這將會汙染整個系統，這可是犯罪行為。

    報導提到，根據印度民航法規，其實機師在駕駛艙內吃東西與喝飲料是允許的，但必須遵守嚴格規範，例如所有的杯子都必須加蓋，並且放在托盤上避免液體濺出。

    「SpiceJet」航空公司事後回應，該事件目前正在調查當中，已讓涉案的兩名機師停飛，後續也將針對當事人採取適當的處分。

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