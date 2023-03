機師駕駛艙內亂放咖啡杯...2人全被停飛

2023/03/16 19:17

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空公司「SpiceJet」旗下兩名機師,被指控於班機飛行途中違反規定,他們將未加蓋的咖啡以及點心帶進駕駛艙內,並放在推力桿後方。照片曝光後也引起眾多批評聲浪,質疑機師抱持著輕忽的態度可能會引起重大災難,目前兩名機師已遭航空公司停飛。

綜合外媒報導,事件發生在8日一架預計從印度德里(Delhi)飛往古瓦哈提(Guwahati)的班機上,從推特上流傳的畫面中能發現,駕駛艙內出現一杯沒有蓋子的咖啡,而其擺放位置就在飛機推力桿後方,兩名機師則正享用著印度灑紅節傳統油炸甜糕「甜餃子」(gujiya)。

報導指出,當時飛機航行高度為3萬7000英尺(約1萬1280公尺)的高度,對此航空專家Mohan Ranganathan痛批,如果出了緊急狀況將有多嚴重,中央基座(Central pedestal)不是桌子,即使最輕微的亂流,都可能讓咖啡濺到電子設備上,這將會汙染整個系統,這可是犯罪行為。

報導提到,根據印度民航法規,其實機師在駕駛艙內吃東西與喝飲料是允許的,但必須遵守嚴格規範,例如所有的杯子都必須加蓋,並且放在托盤上避免液體濺出。

「SpiceJet」航空公司事後回應,該事件目前正在調查當中,已讓涉案的兩名機師停飛,後續也將針對當事人採取適當的處分。

