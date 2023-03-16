外媒：美國正加速為烏軍春季反攻做準備

美軍正加速為烏軍春軍大反攻做準備。（路透）

2023/03/16 16:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》15日報導，美國軍方正加速將裝備轉移到戰場，並加快訓練烏克蘭軍隊的腳步，以趕在晚春之前對俄軍發動大規模攻勢。美方預計攻勢將於5月開始。

報導稱，負責協調對烏軍援的北約（NATO）烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defense Contact Group）當天舉行第10次會議，美國國防部長奧斯汀在會後強調，烏克蘭已經沒有時間可浪費了。

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「我們必須迅速、全面地兌現我們的承諾」，奧斯汀說：「這包括讓我們的裝甲車上戰場，並確保烏克蘭士兵儘快獲得使用這些新系統所需的培訓、備件和技術支援。」

據報導，隨著春天臨近，美國官員越來越擔心烏克蘭的彈藥、防空系統和經驗豐富的士兵即將告罄。俄烏繼續在美國認為不具有戰略重要性的烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）鏖戰，但五角大廈強調，無論基輔在戰場上的戰略如何，美國都希望烏軍擁有繼續戰鬥所需的武器。

幾個月來，俄羅斯一直用飛彈轟炸烏克蘭，不僅要造成破壞，還要耗盡烏克蘭的防空儲備。烏克蘭士兵談到基本彈藥嚴重短缺。據美國官員稱，開戰1年多以來，已有超過10萬名烏軍陣亡，其中包括最有經驗的士兵。

其中許多損失發生在巴赫姆特，雙方都遭受了大量傷亡。在瓦格納傭兵集團士兵的帶領下，俄羅斯圍攻該市9月，將其化為廢墟。烏軍拒絕屈服，總統澤倫斯基堅稱保衛巴赫姆特是控制其他東部城市的關鍵。

相反，美國官員更專注於讓烏克蘭為重新奪回領土的大規模春季攻勢做好準備，他們預計攻勢將於5月開始。

據報導，數百輛西方戰車和裝甲車，包括首次可以建造橋樑和允許部隊渡河的裝備，正前往烏克蘭發動進攻。美國和歐洲夥伴也運送了大量彈藥和155毫米砲彈，烏克蘭認為這是最迫切的需求。

因政府要求而不願透露姓名的美國官員說，美國的軍援助計畫「在過去4、5個月一直集中在烏克蘭反攻所需的裝備上。」

雖然美國官員小心翼翼地不告訴基輔如何打仗，但五角大廈官員15日表示，提供的裝備和訓練將使烏克蘭能夠贏得戰爭。

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