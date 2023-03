影片曝光！烏克蘭改造Tu-143無人機為自殺無人機攻擊俄軍

2023/03/16 17:04

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中,有時會在戰場看到烏克蘭軍方在戰爭期間改造現有的軍武設備,推特流出一段烏克蘭軍方發射1架被改造成自殺無人機的大型前蘇聯時期Tu-143無人機。

推特帳號「@front_ukrainian」在推特PO出一段影片,影片中有架大型前蘇聯時期的Tu-143無人機從發射台射出,「@front_ukrainian」在推文中表示「烏克蘭軍方發射1架改造成自殺無人機的大型前蘇聯時期Tu-143無人機。」

俄烏雙方目前仍在烏克蘭東部頓內茨克州(Donetsk)的巴赫姆特(Bakhmut)區域激烈攻防,烏克蘭陸軍上將瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)表示,俄軍雖持續包圍巴赫姆特且向前推進但並沒有成功,第93旅的士兵和其他守軍正在那裡阻止敵人的猛烈攻勢。

⚡️The ????????Ukrainian military launches a heavy Soviet Tu-143 "Flight" UAV converted into a kamikaze drone



The ????????Russian Tu-22M3 strategic missile carrier was damaged by this UAV at Diaghilev airfield in Russia pic.twitter.com/R4kctQRdUg