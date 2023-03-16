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    影片曝光！烏克蘭改造Tu-143無人機為自殺無人機攻擊俄軍

    烏克蘭軍方發射1架被改造成自殺無人機的大型前蘇聯時期Tu-143無人機。（圖擷自推特）

    烏克蘭軍方發射1架被改造成自殺無人機的大型前蘇聯時期Tu-143無人機。（圖擷自推特）

    2023/03/16 17:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭戰爭持續中，有時會在戰場看到烏克蘭軍方在戰爭期間改造現有的軍武設備，推特流出一段烏克蘭軍方發射1架被改造成自殺無人機的大型前蘇聯時期Tu-143無人機。

    推特帳號「@front_ukrainian」在推特PO出一段影片，影片中有架大型前蘇聯時期的Tu-143無人機從發射台射出，「@front_ukrainian」在推文中表示「烏克蘭軍方發射1架改造成自殺無人機的大型前蘇聯時期Tu-143無人機。」

    俄烏雙方目前仍在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特（Bakhmut）區域激烈攻防，烏克蘭陸軍上將瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，俄軍雖持續包圍巴赫姆特且向前推進但並沒有成功，第93旅的士兵和其他守軍正在那裡阻止敵人的猛烈攻勢。

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