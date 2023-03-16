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    日本網路犯罪案件數創新高 警去年查獲逾1.2萬起

    日本警方發布網路犯罪案件數據，去年發生超過1.23萬起創新高，其中有一半的受害對象為中小企業。圖為示意圖。（資料照，路透）

    日本警方發布網路犯罪案件數據，去年發生超過1.23萬起創新高，其中有一半的受害對象為中小企業。圖為示意圖。（資料照，路透）

    2023/03/16 15:35

    〔即時新聞／綜合報導〕日媒報導指出，日本警方發布網路犯罪案件數據，去年發生超過1.23萬起創新高，其中有一半的受害對象為中小企業。

    據《共同社》報導，日本警察廳16日發布去年查處的網路犯罪案件數據，共計有1萬2369起，比起前一年增加160起再創新高，其中有一半的受害對象為中小企業，據指案件的發生與工作內容無關，而是因為疫情居家辦公，遠端辦公的設備遭到入侵。另外有3304起是詐騙，有1560起違反《禁止針對兒童的買春和色情法》，違反《禁止非法侵入計算機法》則有522起。

    報導提到，企業及團體遭到電腦病毒索要贖金的受害案件，也有230起，激增57.5%。若以行業區分，製造業有75起居首，服務業則有49起、醫療福利行業20起。而在查明犯罪手法的182起中，有119起為竊取數據後勒索解密用的贖金，若受害者拒絕會被威脅將公開信息。

    在感染途徑方面，102份有效回答中，VPN（虛擬專用網絡）設備有63起，從遠端操控電腦的功能則有19起，可疑郵件有9起。至於修復所花的時間，有半數是不到1個月，也有企業回答稱要2個月以上。修復費用大多是從1000萬日元以上到5000萬日元以下（約新台幣230萬元至1153萬元）。

    除了許多企業遭到入侵，在網上檢測到的網路攻擊等可疑訪問也逐年增加，且訪問者幾乎都在海外，原因可能是智慧型家電的普及和攻擊手段的升級。

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