刷新「鑽石坑」公園紀錄！ 尋寶大叔幸運挖出3.29克拉鑽石

美國男子安德森（David Anderson）在本月4日，於阿肯色州的鑽石坑州立公園發現一顆3.29克拉的褐色鑽石。（圖擷自Crater of Diamonds State Park官網）

2023/03/16 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州的鑽石坑州立公園（Crater of Diamonds State Park）是全球唯一對公眾開放的知名鑽石產區，來訪遊客幾乎每天平均發現1到2顆鑽石。一名男子4日造訪園區時，幸運發現一顆3.29克拉的褐色鑽石，同時也是園區自2021年9月以來所發現的最大一顆鑽石。

綜合外媒報導，發現這顆褐色鑽石的美國男子安德森（David Anderson），自2007年第一次得知鑽石坑州立公園之後，就經常造訪此處，並在園區找到了至少400多顆鑽石，「當我發現第一顆鑽石時就被迷住了，那是顆1.5克拉白鑽」，也曾於2011年發現3.83克拉黃鑽、在2014年發現6.19克拉白鑽。

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就在4日這天，他又到公園的鑽石搜尋區尋寶，並在篩選土壤時發現了一顆淺褐色鑽石，「起初我還以為找到的是石英，但不知道為何它如此閃亮，一撿起來我才意識到那是顆鑽石」，還提到自己將這棵鑽石命名為「BUD」，並事後打算把它賣給當地珠寶商。

園方則表示，安德森發現的這顆鑽石是園區自2021年9月以來，所發現的最大一顆鑽石，重約3.29克拉、外表則是淺褐色呈八面體。另據園方透露，今年截至目前園內被發現了124顆鑽石，他們歡迎遊客前來尋寶，並提供租借採掘工具與免費的園內所有岩石礦物的證明。

據園方透露，這顆褐色鑽石是園區自2021年9月以來，所發現的最大一顆鑽石。（圖擷自Crater of Diamonds State Park官網）

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