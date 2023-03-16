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    無人機遭俄機攔撞墜毀 美國防部長：美仍允許國際法範圍內飛行

    針對美無人機墜毀黑海事件，美國國防部長奧斯汀（左）與俄羅斯國防部長紹伊古（右）15日進行罕見通話。（美聯社、歐新社、本報合成）

    針對美無人機墜毀黑海事件，美國國防部長奧斯汀（左）與俄羅斯國防部長紹伊古（右）15日進行罕見通話。（美聯社、歐新社、本報合成）

    2023/03/16 13:54

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍一架MQ-9「死神」無人機14日被俄羅斯「蘇愷-27」（Su-27）戰鬥機攔截後撞擊墜毀黑海，引起外界高度矚目，對此美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）本週三進行罕見通話，奧斯汀同日於記者會上證實，拒絕提供詳細對談內容，僅重申美國將繼續在國際法允許任何範圍內飛行和行動，並要求俄羅斯軍用飛機以安全專業的方式飛行。

    根據《路透》報導，美無人機墜落黑海後，奧斯汀與紹伊古罕見於15日進行罕見電話對談，由於烏俄戰爭後雙邊關係陷入數十年以來最低點，此為去年10月以來美俄首次進行通話。

    據悉，紹伊古告訴奧斯汀，美國無人機在克里米亞沿海飛行具備「挑釁」性質，可能造成黑海地區情勢升溫。

    與此同時，奧斯汀和美國參謀長聯席會主席、陸軍上將密利（Mark Milley）15日召開記者會證實，他與紹伊古已進行電話對談，但拒絕提供任何對談細節，包括是否批評俄軍機攔截美軍無人機事故，奧斯汀說：「美國將繼續在國際法允許任何範圍內飛行和行動，並要求俄羅斯軍用飛機以安全專業的方式飛行。」

    密利認為，俄羅斯是故意進行攔截行動，「我們知道攻擊行為是故意的」，但目前仍不確定俄軍戰機與美軍無人機的碰撞是否為刻意造成。

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