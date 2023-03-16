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    美俄爭搶無人機殘骸 美軍事首長：有信心防止情報洩漏

    美軍MQ-9「死神」無人機在黑海上空遭俄羅斯Su-27戰機撞擊後墜毀。（美聯社）

    美軍MQ-9「死神」無人機在黑海上空遭俄羅斯Su-27戰機撞擊後墜毀。（美聯社）

    2023/03/16 07:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍一架MQ-9「死神」無人機14日在黑海上空遭兩架俄羅斯「蘇愷-27」（Su-27）戰鬥機攔截，MQ-9遭到撞擊後墜毀於黑海，此事讓美俄關係極度緊張。美國參謀長聯席會主席、陸軍上將密利（Mark Milley）15日指出，由於無人機墜毀海域較深，回收作業會有執行困難，若殘骸被俄國回收，美方將採取相關措施防情報洩漏。

    根據《路透》報導，針對無人機沉入深海，密利表示，從技術角度來看，任何回收行動都會非常困難，美方可能需要幾天的時間，才能知道無人機殘骸在4000至5000英呎（1219至1524公尺）深海中的散布範圍。

    俄羅斯國家安全會議祕書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）15日表示，俄國將設法打撈墜入黑海的美軍無人機。針對帕特魯舍夫的說法，密利強調：「如果無人機被俄羅斯回收，美方將採取相關措施，防止機敏情報洩漏，我們非常有信心，屆時任何有價值的東西都不再有價值。」

    密利表示，很明顯俄軍戰機攔截、騷擾無人機是故意的，但目前還不清楚俄軍飛行員是否有意駕機撞擊MQ-9，因為此舉可能使得俄羅斯飛機處於危險之中。

    美國參謀長聯席會主席密利（Mark Milley）指出，若殘骸被俄國回收，美方將採取相關措施防情報洩漏。（美聯社）

    美國參謀長聯席會主席密利（Mark Milley）指出，若殘骸被俄國回收，美方將採取相關措施防情報洩漏。（美聯社）

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