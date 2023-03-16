日政府積極擴軍 說服三菱、大金、東芝組等企業組國家隊

為應對中國崛起的威脅，日本展開自二戰以來，最大規模的擴軍行動。（美聯社）

2023/03/16 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕為應對中國近年崛起的威脅，日本正展開自二戰以來最大規模的擴軍行動。然而，大力推動國防工業的同時，卻遭遇了巨大挑戰，那就是日本國內知名企業不願擴大投資軍事業務。

根據《路透》3月16日報導，日本1947年首度宣布放棄戰爭，直至2022年，為嚇阻共軍在東海的活動，公佈了一項為期5年、耗資3150億美元（約新台幣9.45兆元）的軍事擴張計劃。

請繼續往下閱讀...

日本擴軍戰略的關鍵部分，取決於東芝（Toshiba）、三菱電機（Mitsubishi Electric）、大金工業（Daikin）等民營企業，上述知名企業集團在過去數十年，已悄悄提高軍備產量，厚植日本自衛隊實力。

日本政府憂心俄羅斯侵入烏克蘭的軍事行動可能促使北京當局侵略台灣。然而，共6名政府、企業高層近日匿名受訪，稱在國內「堅決反對軍國主義」的情緒中，企業參與軍備生產的意願正大幅降低。

去年日本防衛省召開的非公開會議中，部分公司就提出擔憂，例如低利潤、擴張後閒置的工廠設施等，無不增添財務風險；此外最嚴峻的影響，即軍售案可能損害企業的公眾形象。

自民黨參議員、前防衛省副大臣佐藤正久指出，最大問題仍是政府的立場。佐藤正久表示：「直到今天，防衛省都認為民間企業參與軍備生產，是理所應當的」。「愛國責任」顯然不能說服日本企業，生產利潤遠低於民用產品的軍備物資。

日相岸田文雄提出的軍事建設計劃，稱國防工業為「攸關國家安全的重要支柱」，現實卻是日本缺乏如美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）、英國貝宜系統公司（BAE Systems）這樣的國防事業體，供應自衛隊需求的公司行號，均同時跨足民用市場。

例如日本最大軍需生產商三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries），負擔開發日本次世代戰鬥機、新型遠程導彈的重責大任，但軍工合同僅佔其去年290億美元（約新台幣8700億元）收入的十分之一，三菱重工的主要業務仍是民用飛機零件、發電廠設備、工業機具等。

其他諸如大金工業的空調事業王國、東芝旗下的電子產品鉅額銷售市場、三菱電機賴以生存的冰箱、吸塵器等產品線，自去年開始，日本防衛省不斷敦促上述企業，「低調」擴充軍工業產能，效果卻相當有限。

日本政府近日積極立法，包括上修軍事裝備的利潤率升至15%，及提供民營企業保障，使其能夠在無風險的情況下擴大產能。

三菱重工的主要業務仍是民用飛機零件、發電廠設備、工業機具等。資料照。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法