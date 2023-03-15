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    Su-27戰機不是故意撞無人機？美國防官員：是俄飛官技術太菜

    美國防官員表示，不認為俄機是故意撞擊無人機，而是飛官本身技術太業餘。Su-27戰機示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    美國防官員表示，不認為俄機是故意撞擊無人機，而是飛官本身技術太業餘。Su-27戰機示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

    2023/03/15 12:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一架MQ-9「死神」無人機14日在黑海上空飛行時，遭到俄軍Su-27戰機撞擊後墜毀，引發美俄之間外交口水戰，不過有美國官員表示，在看了無人機的影片後，發現俄機可能不是故意撞擊，單純是技術太差而發生碰撞。

    開源情報檢測組織「OSINTdefender」在推特上發文表示，美國國防官員不認為俄軍Su-27戰機在黑海上空撞落MQ-9「死神」無人機是蓄意的，有空軍軍官在看到無人機的影片後表示，「俄羅斯飛行員技術看似挺業餘的」。

    俄軍兩架Su-27戰機14日清晨在執行攔截MQ-9無人偵察機的任務時，其中一架戰機多次故意飛到無人機前面傾倒燃料，試圖使其損壞、無法辨識方向，在無人機前面做出不安全的行動，最後在上午7點3分與無人機相撞，由於無人機螺旋槳損壞，墜毀於黑海。

    目前美方已在試圖回收無人機，並提到俄軍時常在黑海攔截美軍飛機，批評俄軍行動不安全且不專業。

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