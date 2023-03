Su-27戰機不是故意撞無人機？美國防官員：是俄飛官技術太菜

2023/03/15 12:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國一架MQ-9「死神」無人機14日在黑海上空飛行時,遭到俄軍Su-27戰機撞擊後墜毀,引發美俄之間外交口水戰,不過有美國官員表示,在看了無人機的影片後,發現俄機可能不是故意撞擊,單純是技術太差而發生碰撞。

開源情報檢測組織「OSINTdefender」在推特上發文表示,美國國防官員不認為俄軍Su-27戰機在黑海上空撞落MQ-9「死神」無人機是蓄意的,有空軍軍官在看到無人機的影片後表示,「俄羅斯飛行員技術看似挺業餘的」。

俄軍兩架Su-27戰機14日清晨在執行攔截MQ-9無人偵察機的任務時,其中一架戰機多次故意飛到無人機前面傾倒燃料,試圖使其損壞、無法辨識方向,在無人機前面做出不安全的行動,最後在上午7點3分與無人機相撞,由於無人機螺旋槳損壞,墜毀於黑海。

目前美方已在試圖回收無人機,並提到俄軍時常在黑海攔截美軍飛機,批評俄軍行動不安全且不專業。

