為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美前國防部副助理部長：中國是問題製造者 美應放棄競爭又合作戰略

    中國新總理李強13日談美中關係，強調合作才能共贏。（美聯社）

    中國新總理李強13日談美中關係，強調合作才能共贏。（美聯社）

    2023/03/14 20:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國新總理李強13日在人大會議閉幕記者會上直言，「中美可以合作、也應該合作。中美合作大有可為。」但專家指出，中國沒有與美國真正合作的興趣，甚至還利用合作要求美國在台灣等問題上讓步，美中處於零和狀態，拜登總統應放棄與中國「既競爭又合作」的政策。

    前美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）告訴美國之音（VOA），美國不應對與中國進行互惠合作抱有太大希望。中國與美國在打擊毒品、預防大流行病、因應氣候變遷、反核擴散等問題上的合作，並非真的有興趣，他們更傾向於把合作當成槓桿，迫使美國在台灣等中國視為核心利益的問題上讓步。

    美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）也強調強調，美中目前處於零和狀態，美國應該看清這一點，拜登政府提出既競爭合作的政策不切實際。

    2月7日，拜登到國會發表任內第二份國情咨文時提到，致力於與中國合作，以促進美國利益，並造福世界。

    拜登指，美國處於幾十年來最強大的地位，可以與中國或任何其他國家競爭，而他也已告知中國國家主席習近平，美國尋求的是競爭而非衝突，但如果中國威脅到美國的主權，美國將採取行動保護國家。

    2022年，美國國務卿布林肯在發表對中政策演講時，則強調了投資、結盟和競爭（Invest, Align, Compete），表示美國認知競爭是與中國關係的核心，但他也說，要在與中國利益一致時進行合作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為台灣而戰！ 美印太司令：對中嚇阻失敗就得準備戰鬥並取勝
    2023/03/12 23:32

    為台灣而戰！ 美印太司令：對中嚇阻失敗就得準備戰鬥並取勝
    都是敵對外部勢力的錯？ 美學者：習近平面臨「獨裁者困境」
    2023/03/09 07:20

    都是敵對外部勢力的錯？ 美學者：習近平面臨「獨裁者困境」

    宏匯廣場春季展售會開跑 新櫃開幕強勢登場
    自由說新聞》50％美國人視中國為「頭號敵人」！民調驚曝「對中好感度」創歷史新低
    2023/03/08 11:22

    自由說新聞》50％美國人視中國為「頭號敵人」！民調驚曝「對中好感度」創歷史新低
    阻中犯台 美眾院金融委員會通過3項挺台法案
    2023/03/01 07:14

    阻中犯台 美眾院金融委員會通過3項挺台法案

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播