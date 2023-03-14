美前國防部副助理部長：中國是問題製造者 美應放棄競爭又合作戰略

中國新總理李強13日談美中關係，強調合作才能共贏。（美聯社）

2023/03/14 20:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國新總理李強13日在人大會議閉幕記者會上直言，「中美可以合作、也應該合作。中美合作大有可為。」但專家指出，中國沒有與美國真正合作的興趣，甚至還利用合作要求美國在台灣等問題上讓步，美中處於零和狀態，拜登總統應放棄與中國「既競爭又合作」的政策。

前美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）告訴美國之音（VOA），美國不應對與中國進行互惠合作抱有太大希望。中國與美國在打擊毒品、預防大流行病、因應氣候變遷、反核擴散等問題上的合作，並非真的有興趣，他們更傾向於把合作當成槓桿，迫使美國在台灣等中國視為核心利益的問題上讓步。

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美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）也強調強調，美中目前處於零和狀態，美國應該看清這一點，拜登政府提出既競爭合作的政策不切實際。

2月7日，拜登到國會發表任內第二份國情咨文時提到，致力於與中國合作，以促進美國利益，並造福世界。

拜登指，美國處於幾十年來最強大的地位，可以與中國或任何其他國家競爭，而他也已告知中國國家主席習近平，美國尋求的是競爭而非衝突，但如果中國威脅到美國的主權，美國將採取行動保護國家。

2022年，美國國務卿布林肯在發表對中政策演講時，則強調了投資、結盟和競爭（Invest, Align, Compete），表示美國認知競爭是與中國關係的核心，但他也說，要在與中國利益一致時進行合作。

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