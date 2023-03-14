土耳其持續卡關 瑞典總理：芬蘭單獨入北約機率增加

瑞典總理克里斯德森（左）在記者會上說明瑞典申請加入北約的狀況，他身旁是首席談判代表斯坦斯特羅姆。（路透）

2023/03/14 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典總理克里斯德森（Ulf Kristersson）今（14）日表示，由於土耳其持續反對瑞典成為北大西洋公約組織（NATO）的一員，因此夥伴國家芬蘭單獨加入北約的可能性「增加」了。

《法新社》報導，克里斯德森在記者會上指出，最近幾週態勢越來越明顯，土耳其仍對瑞典的申辦持保留態度，但已準備好批准芬蘭的入會申請。

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克里斯德森說：「我們還沒有確定情況會變這樣，但我們認為，近期在歷經多次對話後，整體評估判斷，這種情況的可能性增加了。」

土耳其指責瑞典窩藏所謂的「恐怖分子」，例如庫爾德工人黨（PKK）成員；另外，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）也對1月份土耳其駐斯德哥爾摩大使館外抗議人士焚燒古蘭經的事件非常不滿，為此中斷了與瑞典的談判，不過談判已經在3月9日恢復。

在場的瑞典首席談判代表斯坦斯特羅姆（Oscar Stenstrom）指出：「土耳其仍然認為我們還沒有走到那一步，這一點在會議上已經明白提出了。」他補充說，安卡拉方面沒有對芬蘭表達同樣的「不滿」。

克里斯德森則強調，他相信瑞典最終會成為北約成員，「這不是瑞典是否會成為北約成員的問題，而是瑞典何時會成為北約一份子。」

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