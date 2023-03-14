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    太幸運！健忘父買彩券放口袋 8天後拿出兌獎竟抱走12億

    這名父親一時興起買了1張彩券，買完後放在外套口罩8天才拿出兌獎，未料竟意外贏得4千萬美元。（彭博資料照）

    這名父親一時興起買了1張彩券，買完後放在外套口罩8天才拿出兌獎，未料竟意外贏得4千萬美元。（彭博資料照）

    2023/03/14 16:46

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名父親在商店買完1張彩券便放在外套口袋，直至8天後才想起並兌獎，沒想到卻意外贏得4千萬美元（約新台幣12億元）獎金，他開心地說，自己只是一時興起才會買這張彩券，沒想到卻幸運中獎，預計利用這筆獎金帶家人一同外出旅遊。

    綜合外媒報導，來自西澳天鵝谷（Swan Valley）一位不具名父親於本月2日在貝內特斯普林斯（Bennett Springs）的零售商店「春天新聞」（Spring News）購買生活用品，一時興起順手買了1張強力球彩券，買完放進外套口袋卻忘記兌獎，直至8天後（即3月10日）才突然想起這張彩券，從外套拿出兌獎竟意外發現贏得4千萬美元獎金，當場讓他看傻了。

    零售商店「春天新聞」的老闆直言，「無法相信我經營的商店售出中獎彩券，我和家人聽聞喜訊相當高興，聽到當下我還跟自己女兒擊掌歡呼！」

    這名父親透露，他只是一時興起買下彩券，沒想到卻意外中獎，打算使用這筆意外之財帶家人外出旅遊，他開心地說：「這將大幅度改變我們一家人的生活，我將確保我的子女和孫子、孫女都得到照顧，我們是一個緊密的大家庭。」

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