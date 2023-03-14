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    烏軍持續學習駕駛豹2戰車 歐盟將領：德製戰車將成攻勢要角

    烏軍持續在德國受訓，學習駕駛豹2戰車。圖為德國教官進行戰術講解。（路透）

    烏軍持續在德國受訓，學習駕駛豹2戰車。圖為德國教官進行戰術講解。（路透）

    2023/03/14 11:26

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭士兵持續在歐洲各國接受培訓，學習駕駛豹2戰車，負責歐盟訓練烏軍任務的法國海軍中將布里喬（Hervé Bléjean）表示，他相信德製戰車將成為烏克蘭在春天反攻的關鍵因素。

    根據《路透》報導，布里喬表示，目前烏軍正面臨俄軍入侵以來最危險的階段，他們目前堅守前線，抵禦大批俄軍的「海嘯攻勢」。布里喬認為，當烏克蘭能使用豹式這類更強的戰車時，他們就能突破俄軍，並考慮反擊。布里喬說：「我相信德國戰車將成為烏軍春季攻勢的關鍵要角。」

    在德國北部的伯根（Bergen）演習場，烏軍正在此處練習駕駛豹2戰車，德國教官約格（Joerg）透露，烏軍士兵在為期6週的培訓課程中表現良好。

    不過烏軍在訓練過程中，仍有部分戰術需要做調整，報導指出，烏克蘭戰車組員在面對敵人要後退時，選擇讓戰車轉向掉頭行駛，而不是倒車，教官認為這可能是烏軍過去駕駛的俄製戰車倒車速度緩慢所致，並提點他們豹式戰車可以在開火同時快速倒車，就能以裝甲更厚的戰車正面去面對敵人。

    烏軍士兵表示，有情報部門的朋友向他透露，俄軍對豹2即將參戰十分緊張，「他們是應該要緊張」，豹式戰車將使烏軍取得突破能力，烏軍部隊在和豹2並肩作戰時也會感到更安全。

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