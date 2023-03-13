烏俄戰爭改變軍武市場 瑞典智庫：歐洲武器進口量大增

歐洲國家在2018年至2022年期間武器進口增長約47％，絕大多數武器來自於美國，特別是北約國家的武器進口數量增長了65％。圖為波蘭軍隊使用愛國者防空飛彈系統。（路透）

2023/03/13 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）最新報告指出，歐洲國家在2018年至2022年期間，武器進口較2013年至2017年增長約47％，絕大多數武器來自於美國，特別是北約國家的武器進口數量增長了65％，而背後最大的原因就是俄羅斯入侵烏克蘭。

綜合外媒報導，SIPRI高級研究員韋斯曼（Pieter Wezeman）指出，儘管全球武器轉讓行為有減少，但因為俄羅斯與多數歐洲國家之間的關係緊張，歐洲武器轉讓行為急劇增加，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲國家希望更快地進口更多武器。

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SIPRI最新報告指出，烏克蘭過去並不是國際武器貿易的主要參與者，烏克蘭大部分軍備都是本土製造以及蘇聯時代遺留產物，而在最新報告中，烏克蘭在2018年至2022年的全球軍武進口國中排名第14名，佔全球武器進口量的2％。若只單看2022年，烏克蘭則是在全球軍武進口國中排在第3名，僅次於卡達與印度。

報告中提到，美國依舊是全球最大武器出口國，其次依序為俄羅斯、法國、中國及德國，美國武器出口量較上個統計年度增長14％，佔全球武器出口量的40％；法國在上個統計年度佔全球武器出口量7.1％，但此次卻上升至11％，漲幅達44％。韋斯曼認為，法國武器出口量的變化屬於結構性變化，法國政府非常重視軍工產業，在過去10年內已取得顯著成果。

另外，俄羅斯在全球武器出口量部分從22％降到16％。報告指出，入侵烏克蘭很可能會進一步限制俄羅斯的武器出口，加上俄羅斯將武器優先供應其武裝部隊，各國對俄羅斯的貿易制裁、來自美國與其盟國不買俄製武器的壓力也越來越大。

同樣引人注目的是中國武器出口量下降了23％，韋斯曼解釋：「中國未能成功打入主要武器市場，有時是出於明顯的政治因素。例如，中國就不會向他的對手印度出售武器。」

亞太地區國家在全球10大武器進口國中有6國之多，包括印度、澳洲、中國、南韓、巴基斯坦及日本，其中南韓武器進口量較上一統計年度增長61％，日本更暴增171％。韋斯曼指出，由於來自中國與北韓的威脅不斷增加，促使日本、南韓及澳洲隊進口武器的需求大幅提高，特別是遠程打擊武器，而上述3國的主要供應商是美國。

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