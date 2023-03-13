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    英國頂尖大學生活費飆漲 1/5學生考慮退學

    圖為英國牛津大學。（法新社檔案照）

    圖為英國牛津大學。（法新社檔案照）

    2023/03/13 08:09

    〔即時新聞／綜合報導〕全球物價飆漲，相對使生活成本增加，英國羅素大學集團（Russell Group）大規模調查物價飆升對菁英大學的衝擊，調查顯示，1/5學生考慮退學，但不包括富有學生。研究團隊憂心，政府若未正識這項衝擊，未來就讀頂尖大學恐淪為富人的專屬。

    衛報《the Guardian》

    而經濟弱勢群體更超過三成考慮退學，每週工作時間不得超過20小時的國際學生也受到了嚴重影響。最有可能離開的人包括來自邊緣化和弱勢背景的學生以及殘疾和兼職學生。

    報導指出，過半受訪者坦言生活成本危機嚴重影響學業成績表現，所衍生的問題還包括，有的學生不得不從事額外的打工，營養不良、經濟壓力導致的注意力不集中，以及因為付不起交通費而曠課。

    該組織呼籲英國政府按照2020、2021年以來通膨率提高學生貸款額。並審查自 2008年以來一直凍結的父母最高貸款支持門檻，及早因應這項潛藏危機。

    根據維基百科，羅素集團（The Russell Group）成立於1994年，由24間英國的研究型大學所組成，羅素集團皆由國家資助，其目的是要代表這些機構的觀點、遊說政府國會、提出研究報告來支持他們的立場。

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