中國威脅迫在眉睫 印度與澳洲強化防衛、經貿合作

澳洲總理艾班尼斯(左)和印度總理莫迪十日在新德里會面。(法新社)

2023/03/12 22:24

〔編譯陳成良/綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)11日結束印度4天訪問,與印度總理莫迪(Narendra Modi)同意加強防衛與經貿合作,共促印度太平洋地區和平、問定與繁榮。《華爾街日報》分析指出,中國威脅迫在眉睫,澳洲和印度尋求更緊密的合作。

這是自2017年以來澳洲總理首度到訪印度,同為「四方安全對話」(Quad)成員的日本首相岸田文雄則定本月19日訪新德里。中國日益主宰印太地區,四方安全對話尋求與其抗衡。澳、日之外,四方安全對話成員還包括美國和印度。澳洲今年稍晚將在雪梨主辦四方安全對話領袖高峰會。

請繼續往下閱讀...

艾班尼斯與莫迪10日於新德里舉行高峰會,在國防與安全領域,兩人同意強化防衛與安全夥伴關係,共同維護印度太平洋區域的開放、包容、穩定與繁榮,強調尊重他國主權與領土完整重要性,並特別點名南海區域,明顯是針對中國在南海的填礁造島等擴張行為。

莫迪與艾班尼斯希望加強印澳協同作戰能力,具體作法包括情報共享、軍機交換進駐、增加聯合軍演頻率、國防產業與原料合作等,以因應日漸複雜的安全局勢。兩人還承諾透過Quad機制加強在海事安全、反恐、衛生、債務透明性、人道援助與救災等諸多領域的合作。

《華爾街日報》指出,印度和澳洲正在加深安全和經濟聯繫,隨著與中國的緊張局勢加劇,兩國都在尋求出口市場多元化、加強供應鍊和提升軍力。過去澳洲和印度的關係起起伏伏,很難超越所謂的三個C:咖喱、板球和大英國協(curry, cricket and the Commonwealth of Nation), 但專家表示,深化兩國之間關係的政治意願,如今顯然存在國防。

新德里智庫「觀察家研究基金會」外交政策副總裁潘特(Harsh V. Pant)指出,中國因素提供新動力,激發了兩國關係,他補充說,歷來保持不結盟地位的印度,隨著與中國的緊張關係加劇,印度與其他國家的防務夥伴關係變得更加開放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法