四方安全對話 聚焦中俄威脅

四方安全對話（QUAD）外交首長3日在G20場邊晤談，左至右分別為美國國務卿布林肯、日本外相林芳正、澳洲外長黃英賢及印度外長蘇杰生。（美聯社）

2023/03/04 05:30

美日澳印憂中周邊海域軍事化

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、日本、澳洲和印度組成的安全機制「四方安全對話」（QUAD），三日在印度新德里的二十國集團（G20）外交部長會議場邊晤談，並發布共同聲明，強調不容俄國動用核武，也不容俄國在發動戰爭後不受懲罰，並對中國周邊海域軍事化深感憂心，表明強烈支持印太地區的自由、法治、主權和領土完整等，重申反對片面改變現狀。

G20外長會議場邊晤談 關切中國擴張威脅

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美國國務卿布林肯、日本外相林芳正、澳洲外長黃英賢和印度外長蘇杰生，在G20會議場邊就印太及國際安全情勢交換意見。外電報導，四人交談時甚少直接提及中國，並堅持QUAD旨在加強四國國家利益，以及透過在非軍事領域的合作，推進彼此利益。儘管如此，四人的交談內容及隨後由印方發表的共同聲明中，仍可看出一致關切中國擴張威脅。

QUAD指出，他們強烈支持自由原則、法治、主權和領土完整、航行和飛越自由，以及在不使用或威脅使用武力情況下和平解決紛爭的作法，同時也反對任何試圖改變現狀或增加區域情勢緊張的片面行動，指這是印太地區的和平、穩定和繁榮的關鍵。QUAD尤其對東海、南海等水域以規則為基礎的秩序受到挑戰表示擔憂，包括派出海岸警衛隊和民兵漁船，干擾他國的近海自然資源採集行動，顯然暗指中國。

重申反對印太現狀遭片面改變

布林肯和林芳正會後重申，中國沒有理由畏懼QUAD，因為QUAD並非軍事同盟，僅是進行「非常務實」的合作，以造福區域。林芳正還補充，「我們沒有排擠任何人，這是個公開對話，只要中國遵守國際法和國際準則，依據國際制度、標準和法律行事，QUAD和中國之間就不會有紛爭。」

與此同時，美國國務院發言人普萊斯被問到為何布林肯這次未與中國外長秦剛見面時回應，兩人幾週前才利用機會會晤，且兩國預計幾週內會有「另外的通話和接洽」。

譴責核武恫嚇 俄發動戰爭應遭懲罰

此外，QUAD也就烏俄衝突表示，在烏克蘭使用或威脅使用核武是「不可接受的」，也不允許俄國在發動戰爭後不受懲罰，否則將是暗示各地潛在侵略者，他們也可能逃過懲罰。對於因為中、俄的反對導致G20外長會議聯合聲明難產，中國外交部三日回應稱，G20不是解決安全問題的論壇。

澳洲、英國和美國前年締結「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），由英美協助澳洲打造核潛艦，但至今都未說明技術移轉方式。澳洲駐美大使斯諾蒂諾斯二日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）演說談到，相關工作已接近完成，澳方已向美方提出保證，並展現資訊保障措施，確保技術移交安全無虞。三國在協商十八個月後，預計本月在華府共同宣布如何推動合作協議。

四方安全對話（QUAD）外交首長3日在G20場邊晤談，左至右分別為美國國務卿布林肯、日本外相林芳正、澳洲外長黃英賢及印度外長蘇杰生。（美聯社）

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