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    SOD是真的！啦啦隊女教練誘姦女兒男友 趁午休激戰300多次

    美國奧克拉荷馬州學校啦啦隊女教練霍金絲近日因涉嫌誘拐男學生與之發生性關係被逮捕。（圖翻攝自推特）

    美國奧克拉荷馬州學校啦啦隊女教練霍金絲近日因涉嫌誘拐男學生與之發生性關係被逮捕。（圖翻攝自推特）

    2023/03/12 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕SOD都是真的！美國奧克拉荷馬州一名啦啦隊女教練近日因涉嫌誘拐男學生與之發生性關係被逮捕，且男學生是該名女教練女兒的男友，消息曝光後引發熱烈討論。

    綜合外媒報導，現年45歲、在摩爾公立學校（Moore Public School）擔任啦啦隊教練的霍金絲（Jennifer Hawkins），今年1月被指控她在2017年至2022年間誘姦一名學生。一份法庭文件顯示，受害者為霍金絲女兒的男友，2017年被霍金絲慫恿與之發生性行為，當時受害者年僅16歲，此後2人便維持這段畸形的關係。

    受害者自曝，在就讀大學一年級、二年級時，幾乎每天都會趁午餐時間到霍金絲家中與她做愛，過去這5年內發生過300多次性行為。受害者宣稱，自己心裡一直都很內疚且不舒服，最後決定在今年1月將霍金絲的所作所為攤在陽光下，並與女友分手。

    摩爾公立學校接獲舉報後立即通報警方，並將霍金絲開除。霍金絲起初否認所有指控，但最近終於坦承是自己強迫女兒男友與她發生關係。本月8日，警方依二級性侵與性暴力罪將其逮捕。

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