軍武新知》鼻錐能「急轉彎」！ 美軍開發「變種人」飛彈

MUTANT飛彈概念圖。（圖擷取自AFRL官網）

2023/03/12 16:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍正著手於高機密的「次世代空優」（NGAD）計畫，目標是開發出第6代戰機，以維持絕對的空中優勢。作為重要配套項目，下一代空對空飛也發展也緊鑼密鼓進行中。美國空軍研究實驗室（AFRL）最近公布了下代空對空飛彈關鍵技術「變種人」（MUTANT），讓下一代空對空飛彈史無前例實現空中變形，更能有效的攻擊目標。

據美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）報導，AFRL在近日於科羅拉多州舉辦的空軍太空軍協會座談會中，公開了已經進行6年的MUTANT計畫。MUTANT正式名稱是「鉸接式鼻錐飛彈效用改造」（Missile Utility Transformation via Articulated Nose Technology，MUTANT）。

請繼續往下閱讀...

MUTANT技術是利用鉸接構造讓飛彈的彈頭在空中扭轉，從而改變導引頭指向，不再像現在的飛彈那樣，需要調整彈體姿態才能改變導引頭指向。這種設計可以縮短飛彈的反應速度，降低導引頭的脫鎖概率，相當於是增強了攻擊效率。

現有飛彈的操控機制，都是由火箭引擎和彈身上的邊條翼作動，達成修正航線保持鎖定的任務，但是飛彈上的邊條翼雖然可以增加轉向敏捷度，但相對的也會提高阻力，降低射程和飛行速度，長久以來飛彈設計一直必須在射程、射速和敏捷性之間尋求平衡。

但MUTANT計畫彈身大部分邊條翼移除，只留下尾翼，如此可大幅增加射程和射速，損失的敏捷性將由新設計的可動式鼻錐機構彌補。

透過可動式機鼻，飛彈的鎖定機制可以更加強化，並且即早透過尾翼不斷修正飛行軌跡靠近目標，並在最後擊毀階段讓鼻錐針對目標定向爆破散步破片，提高目標擊毀機率。

MUTANT技術說起來容易，實現起來非常困難。首先導彈體積小，載荷和空間有限。要求系統體積和重量都不能太大，對於飛彈影響要降低到最低，同時還要最大限度減少體積，這樣才能裝到飛彈裡面。

AFRL為此開發了一種由緊湊型電磁電機、軸承、齒輪和結構組成的電控驅動系統。同時精心設計導彈內部結構，使設備既能安裝到導彈裡面，又能保持彈體表面的光滑。

AFRL表示，為了讓F-35戰機及未來的第六代戰機都能夠掛載這款MUTANT飛彈，MUTANT飛彈的鉸接式鼻錐必須能夠承受900度以上的高溫，AFRL也已進行多次地面測試，以經過大幅改造AGM-114地獄火飛彈作為平台，測試新設計的鉸接式鼻錐。

未來不論是 F-35、NGAD或武裝無人機，除了開發中，射程達200公里以上的AGM-260 先進聯合空對空飛彈之外，MUTANT飛彈將可為美國空軍戰機和無人機對擁有另一項機動性更強大的對空武器。

具有「鉸接式鼻錐」技術的飛彈。（圖擷取自AFRL官網）

鉸接式鼻錐運用在AGM-114地獄火飛彈的合成影像。（圖擷取自美國空軍網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法