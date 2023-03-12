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    比納粹德國更危險 龐皮歐：中國威脅全世界

    龐皮歐指出，相比納粹德國而言，從某種程度上來說中共對全世界是更大的威脅。（美聯社）

    龐皮歐指出，相比納粹德國而言，從某種程度上來說中共對全世界是更大的威脅。（美聯社）

    2023/03/12 08:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國在各層面的對抗持續白熱化，前美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）接受《美國之音》專訪時指出，中國有能力給全世界帶來問題，且認為中國與納粹德國相比而言，對全世界來說是個更大的威脅。

    龐皮歐指出，中國已經不是以前的中國，而是中國國家主席習近平的中國，一個擁有14億人口的龐大經濟體，有能力不只給美國、甚至是全世界造成問題，習近平的「全球霸權」目標也展露出來。

    龐皮歐被問到：「基於中共在國內外的行為，您是否認為中共正朝著納粹德國的道路前進，並對全球造成威脅？」龐皮歐回應，在新疆發生的事看起來像是納粹德國人民曾遭受的待遇一樣，但在某些方面又有所不同，從某種程度上來說，中共對全世界而言是更大的威脅。

    龐皮歐表示，美國過去曾相信與中國有更多交流，中國政府會開始以符合美國利益的方式行事，但中國今天不但沒這樣做，還開始對美國進行全面滲透，「習近平不僅是全世界面臨的最大生存威脅，也威脅到美國後代在美國生活的方式」。

    針對台灣議題，龐皮歐指出，美國可以做很多事嚇阻中共犯台，他對拜登政府的軍售決定表達讚賞，拜登政府將派更多訓練人員及提升台灣軍備水準，這都是好事。龐皮歐也提到，地區聯盟十分重要，習近平看到澳洲、日本、韓國攜手合作，菲律賓也在訓練準備，與台灣政府一起備戰，這將提高習近平在對台動武前三思的可能性，這正是川普政府用來嚇阻對手的典型模式，「我希望拜登政府最終也能這樣做」。

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